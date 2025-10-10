König Charles öffnet sein Herz in neuer Doku

In der neuen Dokumentation "Finding Harmony: A King’s Vision", die Anfang 2026 auf Amazon Prime Video in über 240 Ländern erscheint, zeigt sich König Charles (76) so persönlich wie selten.

Der Film beleuchtet sein lebenslanges Engagement für Umwelt- und Naturschutz, ein Thema, das ihn bereits als Prinz prägte. Charles spricht offen über seine Überzeugung, dass der Mensch Teil der Natur ist – und dass nur ein Leben im Einklang mit ihr die Zukunft sichern kann. "Die meiste Zeit meines Lebens habe ich versucht, Wege zu fördern und zu unterstützen, wie wir mit der Natur und nicht gegen sie arbeiten können. Mit anderen Worten, um das Gleichgewicht auf unserem Planeten wiederherzustellen, der so stark unter Druck steht", zitiert die britische Rundfunkanstalt "BBC" König Charles.

Mit eindrucksvollen Beispielen aus aller Welt zeigt die Doku, wie diese Philosophie in Bereichen wie Landwirtschaft, Architektur und Handwerkskunst umgesetzt wird. Gedreht wurde unter anderem in Highgrove, wo im Juli 2025 ein internationaler "Harmonie-Gipfel" stattfand. Regisseur Nicolas Brown beschreibt das Projekt als einzigartigen Einblick in den jahrzehntelangen Kampf des Monarchen, Mensch und Natur in Balance zu bringen. "Bemerkenswert wenige Menschen auf der Welt kennen die ganze Tragweite des lebenslangen Kampfes des Königs, Natur und Menschheit in Einklang zu bringen", sagt Brown.

Charles hofft, mit dem Film Menschen weltweit zu inspirieren, nachhaltiger zu leben. Der einmalige Dokumentarfilm zeigt laut "BBC", dass König Charles davon überzeugt ist, dass der Mensch "Teil der Natur und nicht von ihr getrennt" ist und dass eine gesunde Verbindung mit der Natur "der Kern des menschlichen Wohlbefindens" ist.

Auch im eigenen Umfeld setzt er Zeichen: Unter anderem besteht die königliche Flotte aus E-Autos.