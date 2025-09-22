Alles zu oe24VIP
Fergie: Nach Epstein-Enthüllung wurde sie jetzt gefeuert

22.09.25, 14:32
Die Herzogin von York wurde von einer Wohltätigkeitsorganisation als Schirmherrin entlassen.

Jetzt gibt es Konsequenzen: Die Herzogin von York wurde von einer Wohltätigkeitsorganisation als Schirmherrin entlassen, nachdem neue Enthüllungen über ihre Kontakte zum verstorbenen pädophilen Finanzier Jeffrey Epstein bekannt wurden.

Mehr zum Thema

Unangemessen

Die Kinderhospiz-Wohltätigkeitsorganisation Julia's House erklärte am Montag, 22.9., es sei „unangemessen”, weiterhin mit Sarah Ferguson zusammenzuarbeiten, nachdem ihre per E-Mail verschickte Entschuldigung an Epstein bekannt geworden war.

Ferguson Andrew Fergie
© Getty

Die Ankündigung erfolgte, als der Herzog und die Herzogin von York zum ersten Mal seit Bekanntwerden des jüngsten Skandals durch die Zeitung Mail on Sunday wieder in der Öffentlichkeit gesehen wurden. 

Fergie Andrew
© Getty Images

Statement

Julia's House erklärte in einer Stellungnahme: „Nach den am Wochenende bekannt gewordenen Informationen über die Korrespondenz der Herzogin von York mit Jeffrey Epstein hat Julia's House entschieden, dass es unangemessen wäre, wenn sie weiterhin als Schirmherrin der Wohltätigkeitsorganisation tätig wäre. Wir haben die Herzogin von York über diese Entscheidung informiert und danken ihr für ihre bisherige Unterstützung.“

Mails von Fergie

Die Mail on Sunday, hatte u.a. enthüllt, dass „Fergie“ Epstein einen Brief geschrieben hatte, um sich dafür zu entschuldigen, dass sie sich in einer öffentlichen Erklärung von ihm distanziert hatte, nachdem er wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden war.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

