Sarah Ferguson: Erholung in Österreich nach 2. Krebs-Diagnose

Auf Instagram zeigt Fergie sich in Österreich.

Sarah Ferguson, die Ex-Frau von Prinz Andrew, musste zwei Krebs-Diagnosen innerhalb weniger Monate verdauen. Die Ärzte haben nach einer Hautuntersuchung kurz nach Weihnachten ein Muttermal entfernt, bei dem es sich um ein bösartiges Melanom gehandelt hat, die schwerste Form von Hautkrebs.

Hautkrebs-Diagnose für Fergie

Sarah Ferguson musste sich erst vor sechs Monaten einer Behandlung gegen Brustkrebs unterziehen, nun also der nächste Schock. Die Herzogin soll laut einem Sprecher zwar "gut gelaunt" sein, jedoch sei sie von der Hautkrebs-Diagnose dennoch "beunruhigt".

Erholung

Wie sie auf Insta zeigt, weilt sie nun in Österreich. In Altaussee ist sie in der MAYRLIFE-Klinik, um Balance zu finden. Sie schreibt, sie sei dankbar, dass: "die MAYRLIFE Klinik sie sanft unterstützte in den vergangenen Wochen, um ihr die Möglichkeit zur Erholung zu geben." Jetzt sei sie schon wieder zu Hause, verbringe die Zeit der Rekonvaleszenz mit ihren Lieben.