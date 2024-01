Nächster royaler Schock: Herzogin hat Hautkrebs

Die nächste medizinische Schreckensnachricht erschüttert das britische Königshaus. Bei Sarah Ferguson, der Herzogin von York, wurde Hautkrebs diagnostiziert.

Nachdem Großbritannien bereits in Sorge um Herzogin Kate ist und sich König Charles wegen einer vergrößerten Prostata diese Woche einer Operation unterziehen muss, kommt noch am Sonntag die nächste fürchterliche Nachricht: Sarah Ferguson (64), die Herzogin von York, ist an Hautkrebs erkrankt.

Die Ärzte haben nach einer Hautuntersuchung kurz nach Weihnachten ein Muttermal entfernt, bei dem es sich um ein bösartiges Melanom gehandelt hat, die schwerste Form von Hautkrebs.

Sarah ist nicht zum ersten Mal von gesundheitlichen Problemen geplagt: Erst vor sechs Monaten musste sich die 64-Jährige Ex-Frau von Prinz Andrew einer Behandlung gegen Brustkrebs unterziehen, nun also der nächste Schock. Die Herzogin soll laut einem Sprecher zwar "gut gelaunt" sein, jedoch sei sie von der Hautkrebs-Diagnose dennoch "beunruhigt".