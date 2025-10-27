"Lebt in Fantasiewelt": Andrew räumt Villa & will DAS dafür

Andrew soll bereit sein, umzuziehen. Doch er hat besondere Vorstellungen.

Die Causa wird immer eigenartiger! Nachdem der tief in den Pädophilie-Skandal rund um Jeffrey Epstein verwickelte Prinz Andrew (er bestreitet alles) Titel und Privilegien - angeblich freiwillig - abgab, soll er nun auch bald umziehen müssen.

Hitzige Diskussion

König Charles III. hatte sich lange geweigert, gegen seinen Bruder vorzugehen. Der Monarch gilt als konfliktscheu und schob das Thema immer wieder auf. Doch jetzt trat Prinz William in Aktion. Laut einem Palast-Insider habe es vor zehn Tagen ein hitziges Gespräch zwischen Vater und Sohn gegeben, in dem William den König drängte, endlich zu handeln und Andrew seine Titel zu entziehen. „Es ging von William aus, der wohl sehr verärgert war“, so die Quelle.

Andrew beschäftigt viele

Da vor kurzem auch öffentlich wurde, dass Andrew seit vielen Jahren mietfrei lebe und auch Wasserkosten selten selber bezahle, wird der Druck auf ihn immer größer. Mittlerweile beschäftigt sich das englische Parlament und die Polizei mit Andrew.

Gleich zwei Anwesen

Nun soll er zugestimmt haben, die Royal Lodge nach über 20 Jahren zu verlassen. Im Gegenzug will er allerdings gleich zwei Anwesen beanspruchen - eines für sich selber, das andere für Ex-Frau Fergie. Der 65-Jährige soll Harry und Meghans ehemaliges Zuhause, Frogmore Cottage, angefragt haben, während Fergie vor dem Umzug von William und Kate im nächsten Monat ein Auge auf das nahegelegene Adelaide Cottage geworfen hat.

Fergie ist gierig

Königliche Experten kritisierten Fergie heute für ihre „Gier und Anspruchsmentalität“ und sagten, „sie habe kein Recht auf eine Immobilie auf dem Crown Estate“ und deuteten an, dass William und Kate weder sie noch Andrew als Nachbarn haben wollen, wenn sie nach Forest Lodge im Windsor Great Park ziehen. Die britische Presse schreibt allerdings schon davon, dass die beiden in einer eigenartigen Fantasiewelt leben, wenn sie glauben, dass sie bekommen, was sie fordern...