Royal-Zoff in Windsor: William & Kate wollen Prinz Andrew loswerden

Hinter den Palastmauern brodelt es erneut: Laut der Royal-Expertin Tina Brown sollen Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) fest entschlossen sein, Prinz Andrew (65) und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (65) aus der Royal Lodge in Windsor zu drängen. Das Paar lebt dort seit Jahrzehnten – mietfrei.

Royal-Biografin Brown, ehemalige Chefredakteurin von "Tatler" und "Vanity Fair" sowie langjährige Freundin von Prinzessin Diana, beschreibt in ihrem Newsletter "Fresh Hell Substack", dass der künftige König und die künftige Königin Andrew "nicht ausstehen" könnten. Sie wollten, so Brown, "dass er verschwindet". Der Hintergrund: William und Kate ziehen demnächst mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis in ihr neues Zuhause Forest Lodge – nur wenige Kilometer von der Royal Lodge entfernt. Browns Einschätzung zufolge befürchten sie, dass Andrews Präsenz dort das Familienleben trüben könnte.

"Wenn Andrew nicht überzeugt werden kann, sich selbst in ein Cottage auf dem Balmoral-Anwesen oder in eine bequeme Villa auf einem Golfplatz in Dubai zu verbannen, wird sein finsteres, hängendes Gesicht weiterhin ins nationale Bewusstsein zurücksickern", schreibt Brown in ihrem Beitrag. In dem Bericht bezeichnet sie den in Ungnade gefallenen Sohn von König Charles III. (76) zudem als "Duke of Dross" – sinngemäß "Herzog des Abschaums". Sie schildert, William und Kate fragten sich mittlerweile offen, wie man einen "1,83 Meter großen, 86 Kilo schweren, 65-jährigen Mann mit wasserdichtem Mietvertrag" aus der Royal Lodge "verschwinden lassen" könne.

Mehr lesen:

Mietfrei im Luxus

Die Royal Lodge, einst das Zuhause der Queen Mum, steht im Zentrum neuer Enthüllungen rund um Andrews Lebensstil. Nach Informationen britischer Medien soll der Prinz seit 22 Jahren keine Miete gezahlt haben – umgerechnet rund 260.000 Pfund (über 300.000 Euro) pro Jahr. Politiker wie Robert Jenrick fordern mittlerweile offen Konsequenzen. Andrew solle "hinausgeworfen" werden, so Jenrick, und "verschwinden", da er zu einer "Peinlichkeit für seine Familie und das Vereinigte Königreich" geworden sei.

Neue Ermittlungen gegen den Duke of York

Neben den innerfamiliären Spannungen steht Andrew erneut im Fokus der Öffentlichkeit: Wie Scotland Yard bestätigte, wird derzeit aktiv gegen ihn ermittelt. Der Vorwurf: Andrew soll versucht haben, über einen Beamten belastendes Material über Virginia Giuffre zu beschaffen. Die Amerikanerin, die ihn im Zuge des Epstein-Skandals beschuldigt hatte, veröffentlicht posthum ihre Autobiografie. Sollte sich der Verdacht erhärten, wäre Andrew der erste Royal seit über 20 Jahren, der erneut in eine strafrechtliche Untersuchung verwickelt ist.

Zeichen eines Machtwechsels

WIlliam und Kate in Nordirland © Getty

Beobachter werten die Haltung von William als weiteren Hinweis darauf, dass der Thronfolger zunehmend mehr Einfluss innerhalb der Royal Family übernimmt – auch, weil König Charles gesundheitlich angeschlagen ist. Der Versuch, Andrew aus Windsor zu verdrängen, gilt als Symbol für den Generationenwechsel im britischen Königshaus.