Eskalation vor 10 Tagen: So wurde Prinz Andrew wirklich entmachtet

Prinz Andrew verliert alle seine Titel, nachdem neue Vorwürfe gegen ihn laut wurden. Der Druck von Prinz William und die Verstrickungen im Epstein-Skandal führten zum Rücktritt.

Freitag, 17. Oktober 2025, gab Prinz Andrew bekannt, dass er freiwillig auf seine Titel, darunter auch der Herzog von York, verzichtet.+

Dies geschah im Kontext seiner Verstrickung in den Skandal um den Sex‑Straftäter Jeffrey Epstein, dem er vorgeworfen wird, junge Mädchen vermittelt zu haben. Der Rücktritt ist der vorläufige Höhepunkt einer jahrelangen Kette von Skandalen, die Prinz Andrew immer wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.

Prinz William spricht ein Machtwort

König Charles III. hatte sich lange geweigert, gegen seinen Bruder vorzugehen. Der Monarch gilt als konfliktscheu und schob das Thema immer wieder auf. Doch jetzt trat Prinz William in Aktion. Laut einem Palast-Insider habe es vor zehn Tagen ein hitziges Gespräch zwischen Vater und Sohn gegeben, in dem William den König drängte, endlich zu handeln und Andrew seine Titel zu entziehen. „Es ging von William aus, der wohl sehr verärgert war“, so die Quelle.

William fordert mehr als nur Titelentzug

Prinz William fordert jedoch noch mehr: Er möchte, dass Andrew die Royal Lodge in Windsor verlässt, die der Prinz trotz der Skandale weiterhin bewohnt. Doch Andrew verweigert den Auszug aus dem 30-Millionen-Pfund-Anwesen, auf das er ein lebenslanges Wohnrecht hat. „Egal wie es ausgeht, arm wird er nie leben“, so der Insider. Es wird vermutet, dass Andrew reiche Unterstützer aus dem Mittleren Osten hat, die ihn im Notfall finanziell unterstützen könnten.

Neue Ermittlungen im Fall Andrew

Neben den vergangenen Skandalen gibt es derzeit neue Vorwürfe gegen Prinz Andrew. Laut einem Bericht der „Mail on Sunday“ soll der Prinz 2011 eine Schmutzkampagne gegen Virginia Giuffre, eine seiner mutmaßlichen Opfer, in Auftrag gegeben haben. Es wird behauptet, er habe ihre Geburtsdaten und Sozialversicherungsnummer an die Polizei weitergegeben, um sie zu diskreditieren. Ein Sprecher der Londoner Polizei bestätigte, dass man die Vorwürfe prüfe und die Ermittlungen „sehr ernst nehme“.