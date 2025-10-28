Alles zu oe24VIP
Kopie von William
© Getty Images

Er wird ernst!

Prinz William stellt Andrew Ultimatum: Wenn er nicht auszieht, dann ...

28.10.25, 15:21
Der Thronfolger kennt keine Gnade mit dem in den Epstein-Skandal verwickelten Andrew.

Der wegen seiner Verwicklungen in den Pädophilie-Skandal um Jeffrey Epstein in Ungnade gefallene Andrew (65) und seine  Ex-Frau Fergie (66)  sollen sich in „fortgeschrittenen Gesprächen” über das Verlassen der 30-Zimmer-Villa in Windsor befinden.

Konsequenzen gefordert

Wie einige britische Medien übereinstimmend berichten, soll Prinz William deutlich zu einer Lösung drängen. Denn Andrew zieht die gesamte royale Familie in den Abgrund, wenn keine Konsequenzen für sein Verhalten folgen.

Charles Andrew
© Getty Images

Wollen Häuser

Die Zeitung „The Sun“ enthüllte jedoch gestern, dass Andrew und Fergie weiterhin jeweils ein Haus auf dem Windsor Estate haben möchten, wobei Andrew die Schlüssel zu Harry und Meghans ehemaligem Zuhause, dem Frogmore Cottage, haben will. Sarah hat unterdessen Interesse an William und Kates ehemaligem Anwesen Adelaide Cottage bekundet.

Royal Lodge
© Getty Images

Titel aberkennen?

Emily Maitlis, die Andrew 2019 zu seinem mittlerweile berüchtigten Interview in der Sendung „Newsnight“ interviewte, behauptet, dass er nach einem Ultimatum von William von seinen beiden Töchtern unter Druck gesetzt wird, aus der Royal Lodge auszuziehen. William soll nämlich damit gedroht haben,  Beatrice und Eugeni e ihre Titel abzuerkennen, falls Prinz Andrew und Sarah Ferguson sich weigern sollten, die Royal Lodge zu verlassen. 

Fergie
© Getty Images

 

Titel in Gefahr?

Nur der König selbst kann so etwas durchziehen. Also müsste Charles Eugenie und Beatrice höchstpersönlich ihre Titel wegnehmen.

