© Instagram, Getty Images

Sensation

Erwischt: Foto zeigt Prinzessin Kate beim Rauchen!

28.10.25, 13:40
Überraschendes Bild: So hat man Kate noch nie gesehen.

Dieses Foto hat es so noch nicht gegeben:  Kate  steigt gerade aus einem edlen Oldtimer aus, trägt einen roten Mantel und den dazu passenden Hut. Mit der linken Hand stützt sie sich ab und mit der rechten?

Kate
© Getty Images

Entspannungs-Zigarette für Kate?

Da führt  Kate  eine Zigarette an ihren Mund, scheint fest daran zu ziehen. Kann es denn sein, dass jemand Kate in dieser Situation abgelichtet hat? Bei einem kleinen Zigaretterl vor einem stressigen öffentlichen Auftritt?

Alles fake

Dass es so ein Foto noch nie gegeben hat, stimmt. Denn auch diese Situation hat es so nie gegeben. Denn da hat jemand mit KI herumgespielt, Prinzessin Kate (die sehr auf ihre Gesundheit bedacht sein soll), zur Raucherin gemacht. Es ist nur ein Bild von einer Reihe Bilder und Videos, die derzeit im Netz kursieren.

Manche Fakes nicht besonders gut

Während Kate recht authentisch als Raucherin aussieht, wirkt Prinzessin Diana in einem Video nicht wirklich wie die reale Person. 

Brief gegen Superintelligenz

Das selbe gilt für die Queen, wie sie mit Diana Videospiele zockt. Schaut nicht besonders echt aus, aber, die Technologie wird ständig besser. Prinz Harry (41) und Meghan (44) haben sich kürzlich entschlossen, sich A-Prominenten aus aller Welt anzuschließen und einen Brief zu unterzeichnen, in dem ein Verbot der Entwicklung „superintelligenter” KI gefordert wird. Der Palast hat sich hingegen nicht geäußert zu den kursierenden Fakes.

Harry Meghan
© Getty Images

Harry und Meghan wenden sich dagegen

Der Brief richtete sich an Technologieunternehmen wie Google, OpenAI und Meta Platforms, die derzeit miteinander konkurrieren, um künstliche Intelligenz zu entwickeln, die dem menschlichen Verstand ebenbürtig ist oder ihn sogar übertrifft. In der gemeinsamen Erklärung heißt es: “Wir fordern ein Verbot der Entwicklung von Superintelligenz, das erst aufgehoben werden darf, wenn ein breiter wissenschaftlicher Konsens darüber besteht, dass dies sicher und kontrollierbar erfolgen kann, und wenn eine starke öffentliche Zustimmung vorliegt.”

