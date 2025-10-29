Skandal-Prinz Andrew lud Epstein zum Familienfest ein

Ein brisantes Foto sorgt erneut für Aufsehen und verstärkt die bereits heftigen Skandalvorwürfe gegen Prinz Andrew. Das Bild von ihm mit den verurteilten Sexualstraftätern Epstein, Weinstein und Maxwell, aufgenommen auf einem Maskenball 2006, wird nun wieder intensiv diskutiert.

Das Skandalbild wurde ursprünglich 2019 veröffentlicht und zeigt den Ex-Hollywood-Mogul Harvey Weinstein, den US-Unternehmer Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell bei einem Maskenball auf dem Anwesen der Royal Lodge, dem damaligen Zuhause von Prinz Andrew.

Das Bild wurde anlässlich des 18. Geburtstags von Beatrice, Andrews Tochter, aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt lag gegen Epstein bereits seit zwei Monaten ein Haftbefehl wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen vor, und nur wenige Tage nach der Aufnahme wurde er in Florida festgenommen.

Die royale Verstrickung

Das Bild kursiert nun erneut, unter anderem verbreitet durch die BBC, und hat eine erneute Welle der Empörung ausgelöst. König Charles und Prinz William stehen zunehmend unter Druck, Prinz Andrew aus der Royal Lodge zu entfernen. Andrew hatte stets betont, dass er nicht wusste, was in den USA vor sich ging, als er die umstrittenen Gäste einlud. Doch die Empörung ist groß – vor der Royal Lodge kam es jüngst sogar zu Protesten.

Streit um das Anwesen

Andrew, der nach dem Verlust seiner royalen Titel in der Royal Lodge lebt, hat deutlich gemacht, dass er das Anwesen nur verlassen wird, wenn ihm andere royalen Residenzen wie Frogmore Cottage angeboten werden. Doch nach den jüngsten Enthüllungen fragt sich, wie viel Verhandlungsspielraum ihm noch bleibt. Steuerzahler müssen die Instandhaltung des historischen Anwesens finanzieren, auf dem jetzt immer wieder von Sexualstraftätern die Rede ist.