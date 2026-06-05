In Graz gefasst
Vorsätzliche Tötung und Vergewaltigung: Gesuchter Ungar verhaftet
Der Staatsanwaltschaft Innsbruck gelang es in enger Zusammenarbeit mit dem LKA München einen gesuchten Ungarn in Graz ausfindig zu machen und festzunehmen
Der 38-Jährige wird in seiner Heimat seit Ende Oktober 2025 wegen des Verdachts der vorsätzlichen Tötung, Vergewaltigung und schweren Körperverletzung mittels europäischen Haftbefehls gesucht.
Monatelange Ermittlungen in Österreich
Nach monatelangen umfangreichen Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Tirol, dieses ermittelte seit Dezember des Vorjahres, konnte der Gesuchte schlussendlich am Dienstag gegen 21 Uhr festgenommen werden.
Trotz Vorgabe falscher Personendaten konnte der Tatverdächtige anhand der Fingerabdrücke einwandfrei als der gesuchte 38-jährige ungarische Staatsbürger identifiziert werden.
Nach erfolgter Vernehmung wurde der Tatverdächtige in die JA Graz-Jakomini überstellt. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete die Übergabehaft an.
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