Flugzeug kracht auf Straße

Sekunden des Schreckens auf der beliebten Ferieninsel Teneriffa: Ein Kleinflugzeug stürzte kurz nach dem Start auf eine stark befahrene Straße.

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Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag im Süden der Kanareninsel während eines Trainingsfluges einer Flugschule. Kurz nach dem Start geriet die Maschine in Schwierigkeiten. Der Pilot versuchte noch, eine Notlandung einzuleiten, doch das Flugzeug schlug mit hoher Geschwindigkeit auf einer Straße nahe eines Golfresorts auf.

Touristen flüchten vor dem Flieger

Besonders dramatisch: Das Flugzeug raste direkt auf Menschen zu. Eine britische Urlauberin schilderte gegenüber spanischen Medien, dass sie und andere Passanten davonlaufen mussten, um nicht von der abstürzenden Maschine getroffen zu werden. Erst nachdem der Flieger gegen einen Laternenmast und mehrere Palmen geprallt war, kam er zum Stillstand.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden Trümmerteile über die Fahrbahn und einen Kreisverkehr geschleudert. Bilder vom Unglücksort zeigen das Wrack mit abgerissenen Flügeln mitten auf der Straße.

Zwei Piloten überleben

Symbolbild © Getty Images/iStockphoto

Trotz der spektakulären Bruchlandung hatten die Insassen unglaubliches Glück. Die beiden Piloten im Alter von 20 und 50 Jahren konnten das Wrack selbstständig verlassen. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Schwer verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand.

Ursache noch völlig unklar

Warum die Maschine kurz nach dem Start in Not geriet, ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Die Behörden untersuchen nun, ob ein technischer Defekt oder andere Faktoren zu dem Absturz geführt haben könnten.

Nur knapp an einer Katastrophe vorbei

Dass bei dem Unfall niemand ums Leben kam, grenzt angesichts der Absturzstelle an ein Wunder. Die Maschine ging auf einer stark befahrenen Straße nieder – nur wenige Meter von Passanten und Fahrzeugen entfernt. Für viele Urlauber auf Teneriffa wurde der Nachmittag damit zu einem Schockmoment, den sie wohl nicht so schnell vergessen werden.