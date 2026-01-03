Hammer-Gerücht: Top-Klub will David Alaba

Der ÖFB-Kapitän könnte Real Madrid noch im Jänner verlassen.

Eines steht so gut wie fest: David Alaba wird Real Madrid spätestens im Sommer verlassen. Medienberichten zufolge könnte der ÖFB-Kapitän aber auch schon im Jänner und somit vor Auslaufen seines Vertrags wechseln. Dabei gibt es nun offenbar zwei Interessenten.

Interesse aus der Türkei

Wie berichtet, hat Charlotte FC aus der nordamerikanischen MLS bereits ein offizielles Angebot über 1,5 Millionen Euro abgegeben. Nun gibt es aber auch Interesse aus der Türkei. Laut dem Portal Sporx ist Alaba eine ernsthafte Option bei Galatasaray Istanbul. Die Vereinsführung soll bereits Kontakt zu Real aufgenommen haben und versucht nun auszuloten, ob ein Transfer bereits im Jänner möglich ist.

Die Haltung Reals ist klar. Man will Alaba keine Steine in den Weg legen und ist bereit, den Top-Verdiener bereits im Jänner ziehen zu lassen. Der ÖFB-Kapitän genießt in Madrid aber noch immer ein großes Ansehen, Real möchte deshalb auch keinen Druck auf den Spieler ausüben.

Somit liegt die Entscheidung wohl bei Alaba selbst. Bei einem Klubwechsel könnte der 33-Jährige vor der WM wichtige Spielpraxis sammeln, diese würde ihm bei Real wohl verwehrt bleiben. Bisher kam der Österreicher in dieser Saison erst auf 145 Minuten zum Einsatz.