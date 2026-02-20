Meistergruppe-Showdown! Ried will in Innsbruck den Deckel draufmachen

In Innsbruck geht es am Sonntag um die Wurst: Die SV Ried kämpft bei der WSG Tirol um die Absicherung ihres Platzes in der Meistergruppe. Für Ried-Coach Senft ist es ein ganz besonderes Spiel.

Die SV Ried gastiert am Sonntag (14.30/live Sky & Sport24-Liveticker) bei der WSG Tirol und will den nächsten großen Schritt in Richtung Meistergruppe machen. Für Trainer Maximilian Senft ist die Begegnung ein Meilenstein, da er sein 100. Pflichtspiel als Chefcoach der Innviertler bestreitet. Trotz des schmerzhaften Last-Minute-Gegentors gegen den LASK zeigt sich Senft optimistisch, dass seine Mannschaft der kommenden Herausforderung im Westen gewachsen ist.

Taktische Anpassungen im Fokus

Senft erwartet von den Tirolern eine spielerische Umstellung. Er rechnet mit deutlich mehr weiten Bällen in die letzte Kette und einem starken Fokus der WSG auf zweite Bälle sowie Standardsituationen. Ried muss sich also auf einen harten Kampf einstellen, um den Vorsprung von drei Punkten auf die Tiroler in der Tabelle zu verteidigen. Für den Aufsteiger wäre der Einzug in die Top 6 ein riesiger Erfolg im ersten Jahr nach der Rückkehr.

Tiroler Schwung nach Sturm-Sensation

Die WSG Tirol strotzt nach dem jüngsten 1:0-Erfolg über den Meister Sturm Graz vor Selbstvertrauen. Trainer Philipp Semlic betonte, dass der Sieg gegen die Grazer sein Team zusätzlich gepusht habe. Die Tiroler wittern ihre Chance, mit einem Heimsieg punktemäßig zu Ried aufzuschließen und selbst wieder voll in das Rennen um das obere Play-off einzusteigen. Allerdings gibt es Sorgen auf der Torhüterposition.

Torwart-Sorgen bei den Gastgebern

WSG-Keeper Adam Stejskal klagt weiterhin über Augenprobleme, sein Einsatz am Sonntag ist derzeit noch fraglich. Für Ried geht es darum, den "Tapetenwechsel" nach dem Derby-Fight gegen den LASK schnell zu meistern und die körperliche Frische auf den Platz zu bringen. Sollten die Innviertler gewinnen, wäre der Verbleib in der Meistergruppe zum Greifen nah, während es für die Tiroler eine Vorentscheidung im Kampf um die Top 6 sein könnte.