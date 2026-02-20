Alles zu oe24VIP
Bundesliga:
Hartberg
© Gepa

Steirer-Derby-Zeit!

Hartberg will Sieg bei Jubiläum gegen den GAK

20.02.26, 22:49
Jubiläumsstimmung im Steirer-Derby: Der TSV Hartberg feiert am Samstag sein 250. Bundesligaspiel gegen den GAK. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte in extrem unterschiedlichen Tabellenregionen.

Der TSV Hartberg empfängt am Samstag (17.00/live Sky & Sport24-Liveticker) den GAK zu einem brisanten Nachbarschaftsduell. Während die Hartberger als Tabellenfünfter voll auf Kurs Richtung Meistergruppe liegen, kämpft der GAK am Tabellenende um das nackte Überleben. Für Hartberg-Coach Manfred Schmid ist es ein besonderer Tag, denn der Verein bestreitet sein 250. Spiel im österreichischen Oberhaus. Er kann dabei bis auf Paul Komposch auf alle Spieler zurückgreifen.

Derby-Fluch der Grazer Athletiker

Der GAK wartet in der Bundesliga-Geschichte noch immer auf den ersten Sieg gegen den TSV Hartberg. In bisher fünf Duellen gelang den Rotjacken kein einziger voller Erfolg. Trainer Ferdinand Feldhofer will diesen Fluch nun endlich beenden, um den Vorsprung von drei Punkten auf das Schlusslicht Blau-Weiß Linz zu vergrößern. Auch bei den Grazern gibt es ein Jubiläum: Murat Satin steht vor seinem 100. Einsatz in der Bundesliga.

Punktesammeln für das Saisonziel

Beide Mannschaften sind mit jeweils zwei Unentschieden in das neue Fußballjahr gestartet. Hartberg benötigt den Heimsieg, um den Platz im oberen Play-off vor der heranstürmenden Konkurrenz abzusichern. Der GAK hingegen braucht dringend Erfolgserlebnisse, um nicht wieder tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Feldhofer betonte die Wichtigkeit des "kleinen Derbys" für die Moral seiner Truppe.

Kampfgeist in der Oststeiermark

Hartberg geht als leichter Favorit in die Begegnung, doch Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze. Die mannschaftliche Geschlossenheit unter Manfred Schmid war zuletzt der Garant für den Erfolg der Oststeirer. Der GAK hingegen wird alles in die Waagschale werfen, um ausgerechnet beim Jubiläum des Gegners den ersten historischen Derby-Sieg in der Bundesliga einzufahren und damit ein dickes Ausrufezeichen im Tabellenkeller zu setzen.

