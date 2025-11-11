Temptation Island: Bei Reality-Format werden Frauen bespuckt und RTL schreitet nicht ein!

Folge schlägt hohe Wellen, es hagelt Kritik - Sender fasst Szene als "ziemlich cringe" zusammen.

Skandal bei "Temptation Island VIP": In der Reality-Sendung des Streamingdienstes RTL+ hat Kandidat Alex Petrović Frauen bespuckt. Die aktuelle Folge schlägt hohe Wellen, in sozialen Netzwerken sind die Kommentare empört, es hagelt es Kritik.

Mehr zum Thema Reality-TV

Spuckerei

In der Episode ist zu sehen, wie der 34-Jährige mehreren Frauen bei einem Bootsausflug Sekt ins Gesicht spuckt, nachdem diese sich geweigert haben, vor ihm und seinen Mitkandidaten auf die Knie zu gehen und sich den Champagner auf die Brüste spritzen zu lassen. "Ja, sorry, ihr seid Verführerinnen, was soll ich machen?", sagt Petrović nach dem Vorfall. "Das ist euer Job, ihr müsst verführen." In der Sendung geht es darum, dass Paare getrennt voneinander in Luxusvillen männlichen und weiblichen Verführern widerstehen müssen.

Lahme Begründung

"Was ist mein Job? Mir von dir ins Gesicht spucken zu lassen? Ich denke nicht", sagt eine der "Verführerinnen". RTL fasst die Szene in der Folgenbeschreibung lediglich als "ziemlich cringe" zusammen. Das Wort "cringe" steht im Jugendslang für Verhalten, das peinlich oder unpassend ist.

RTL lässt Szenen unkommentiert

Ansonsten zeigt der Sender diese Szenen völlig unkommentiert - ebenso wie die, in der Petrović erzählt, wie er seine Verlobte nach dem Hochzeitsantrag dazu drängte, mit ihm zu schlafen, obwohl sie das nicht wollte. Auch auf Nachfrage gab es keine Stellungnahme des Senders.

Irgendwann Stellungnahme

"Zuschauer:innen können den weiteren Verlauf auf RTL+ verfolgen und alle Beteiligten werden sich beim Wiedersehen allen kritischen Fragen stellen", antwortet ein RTL-Sprecher zusammenfassend auf mehrere Fragen - unter anderem die nach Konsequenzen. Das "Wiedersehen" soll nach Angaben des Sprechers Ende Dezember oder sogar erst im Jänner gezeigt werden.

Petrović inszeniert sich als "maskuliner Mann"

Petrović, der sich schon in zahlreichen Reality-Formaten als "maskuliner Mann" inszeniert und seine Vorstellung von der Rollenverteilung zwischen Mann und Frau verbreitet hat, antwortete zunächst nicht auf eine Anfrage.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte er aber "schöne Worte" - offenbar aus einem Online-Kommentar. Darin schreibt jemand, sie könne das, was dort gezeigt wird, "nicht gutheißen", aber jeder mache Fehler und Alkohol habe eine große Rolle gespielt. "Die betroffene Person kann sich aktuell nicht zu alldem äußern."