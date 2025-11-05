Die zwei Kultsrtars erheben heftige Vorwürfe gegen ihren Manager.

Roman und Heiko waren DIE Internet-Stars als Teenies.

Mehr zum Thema

Man kannte sie als die Lochis, die Zwillinge, die mit Musik- und Comedy-Videos auf YouTube Erfolge feierten. Der Erfolg war enorm, sie füllten bald Stadien und hatten Millionen Follower. Doch dann kam der groß Reality-Check.

© ÖSTERREICH/ Zeidler

Aus Augen verloren

Aufstieg und Fall sind nun die zentralen Themen in der Doku " Teenstars Dilemma ", für die die beiden fünf Jahre lang begleitet wurden. „Am wenigsten wir selbst waren wir im Jahr 2017. Wir waren jung, naiv, haben das Wesentliche aus den Augen verloren“.

Nur das Beste

Schuld daran war besonders auch ihr Management. Denn der Ex-Manager war knallhart, mischte bald in allen Lebensbereichen mit: „Man hat sich gar nicht getraut, was gegen ihn zu sagen“, so Papa Ralph in der Doku. Gucci-Taschen, Rolex-Uhren, Urlaub auf den Malediven: „Der Manager hat ihnen auch schön beigebracht, dass nur das Beste gut genug ist.“

© Getty Images

Größenwahn

Er, dessen Name nicht genannt wird, soll es gewesen sein, der die Burschen zu Größenwahn verführte. „In dem wirtschaftlich erfolgreichsten Jahr als Lochis haben wir nichts verdient“, so Heiko. Roman meint: „Es war auf jeden Fall Größenwahn – aber nicht unser Größenwahn.“

© Zeidler

Bald stritten sich die beiden häufig und Heiko erklärt: „Wir haben immer mehr eine Rolle gespielt, die uns jemand anderes gegeben hat, haben in der Zeit auch unsere eigenen Ideale verloren – das, was uns ausmacht." Irgendwann zogen sie die Notbremse, um sich und einander nicht zu verlieren, sie brauchten den "Schickimicki-Scheiß " nicht mehr.