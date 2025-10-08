Schummelvorwürfe bei "Promi Big Brother": Unser SatansBratan hat großen Nachteil

Im Container geht es jetzt schon ganz schön zu!

Wird unserem Austro-Influencer SatansBratan ein Haxerl im "Promi Big Brother"-Container gestellt?

Kaum zwei Tage sind vergangen da werden schon erste Schummelvorwürfe laut. Unter den Postings auf Social Media geht es zwischen den Fans ordentlich rund in der Kommentarspalte. Der Grund: Sie werfen der Produktion vor, zu schummeln!

Konkret geht es darum, dass zu scharf und verzerrend geschnitten werde bei der Nachbearbeitung. Denn viele Fans vergleichen die ungeschnittene Live-Version der Show mit der Zusammenfassung, die später zu sehen ist.

Dabei fiel auf, dass unser Wiener Kandidat, SatansBratan, schlechter dargestellt wird, als er tatsächlich agiert. Sein Rumgranteln bezüglich des Essens nahm eine große Zeitspanne der zweiten Show ein. Doch so schlimm sei es nicht gewesen. So sah man Sarah-Jane Wollny, wie sie zu Laura Blond sagte: "Ich glaube, der kann mich nicht leiden."

Was wirkte, als sei Erik aka SatansBratan gemeint, bezog sich eigentlich auf Michael Naseband! User findesn es nun "interessant, wie manipuliert werde" und sind dagegen, dass Erik so unsympathisch dargestellt werde. Was sich nun anhört, wie ein unwichtiges Detail ist in Wahrheit die harte Währung im reality-TV. Hier gehts nur um Sympathiepunkte und Sendezeit!