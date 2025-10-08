Alles zu oe24VIP
Stars24
© Joyn

Fans empört

Schummelvorwürfe bei "Promi Big Brother": Unser SatansBratan hat großen Nachteil

08.10.25, 10:54
Teilen

Im Container geht es jetzt schon ganz schön zu!

Wird unserem Austro-Influencer  SatansBratan  ein Haxerl im "Promi Big Brother"-Container gestellt?

Mehr zum Thema

Kaum  zwei Tage  sind vergangen da werden schon erste Schummelvorwürfe laut. Unter den Postings auf Social Media geht es zwischen den Fans ordentlich rund in der Kommentarspalte. Der Grund: Sie werfen der Produktion vor, zu schummeln!

Promi Big Brother
© Joyn

Verzerrend

Konkret geht es darum, dass zu scharf und verzerrend geschnitten werde bei der Nachbearbeitung. Denn  viele Fans vergleichen die ungeschnittene Live-Version  der Show mit der Zusammenfassung, die später zu sehen ist.

Promi Big Brother
© Joyn

Schlechter dargestellt

Dabei fiel auf, dass unser Wiener Kandidat, SatansBratan, schlechter dargestellt wird, als er tatsächlich agiert. Sein Rumgranteln bezüglich des Essens nahm eine große Zeitspanne der zweiten Show ein. Doch so schlimm sei es nicht gewesen. So sah man Sarah-Jane Wollny, wie sie zu Laura Blond sagte: "Ich glaube, der kann mich nicht leiden."

Harte Währung im TV

Was wirkte, als sei Erik aka SatansBratan gemeint, bezog sich eigentlich auf Michael Naseband! User findesn es nun "interessant, wie manipuliert werde" und sind dagegen, dass Erik so unsympathisch dargestellt werde. Was sich nun anhört, wie ein unwichtiges Detail ist in Wahrheit die harte Währung im reality-TV. Hier gehts nur um Sympathiepunkte und Sendezeit!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

