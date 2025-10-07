Nach dem Herumpöbeln flossen Tränen!

Neuzugang bei " Promi Big Brother ": Der Austro-Influencer Erik alias Satansbratan (25) ist eine tickende Zeitbombe.

Essen als Problem-Thema

"Ich bin aufbrausend und komme aber auch schnell wieder runter”, so Erik . Das haben seine Mitbewohner bereits mehrfach mitbekommen, besonders wenn es um die Essensverteilung geht. Hat er wieder Brot genommen, fragt ihn der Rohbau-Trupp.

Motzen, dann Tränen

“Gehts mir am Arsch damit, mit den Beschuldigungen. Hört auf mit der Scheiße. Nehmt das Scheiß Essen und ich geh raus aus der Scheiße hier”, motzt er und steht zeternd auf. “Den Spaß sollen sie sich in den Arsch schieben. Als würde ich Essen fladern von den Idioten da drinnen.” Doch seine Wut wandelt sich schnell in pure Emotionen: Erik beginnt zu weinen: "Ich nehme niemanden was weg! 100 Prozent nicht!”

Zum Schluss gab es aber trotzdem Sympathiepunkte. Viele auf Insta finden Erik sehr reflektiert.