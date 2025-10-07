Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Promi Big Brother
© Joyn

Container-Show

Promi Big Brother: "Hört auf mit der Sch***e!" Pöbel-Eklat um SatansBratan

07.10.25, 15:59
Teilen

Nach dem Herumpöbeln flossen Tränen!

Neuzugang bei " Promi Big Brother ": Der Austro-Influencer Erik alias Satansbratan (25) ist eine tickende Zeitbombe.

Mehr zum Thema

Essen als Problem-Thema

"Ich bin aufbrausend und komme aber auch schnell wieder runter”, so  Erik . Das haben seine Mitbewohner bereits mehrfach mitbekommen, besonders wenn es um die Essensverteilung geht. Hat er wieder Brot genommen, fragt ihn der Rohbau-Trupp.

Motzen, dann Tränen

Gehts mir am Arsch damit, mit den Beschuldigungen. Hört auf mit der Scheiße. Nehmt das Scheiß Essen und ich geh raus aus der Scheiße hier”, motzt er und steht zeternd auf. “Den Spaß sollen sie sich in den Arsch schieben. Als würde ich Essen fladern von den Idioten da drinnen.” Doch seine Wut wandelt sich schnell in pure Emotionen: Erik beginnt zu weinen: "Ich nehme niemanden was weg! 100 Prozent nicht!” 

Promi Big Brother
© Joyn

Zum Schluss gab es aber trotzdem Sympathiepunkte. Viele auf Insta finden Erik sehr reflektiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden