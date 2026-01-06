Überraschend! Bruno Mars kündigt erstes Soloalbum seit zehn Jahren an

Zehn Jahre nach seinem letzten Soloalbum hat Sänger Bruno Mars eigenen Worten zufolge seine neue Platte fertiggestellt.

Der mehrfache Grammy-Preisträger (40) verkündete knapp auf der Plattform X: "Mein Album ist fertig." Details zur Veröffentlichung, zum Titel oder der Tracklist waren zunächst nicht bekannt.

"24K Magic" ist 10 Jahre her

Seine letzte Soloplatte "24K Magic" mit Songs wie "That's What I Like", "Finesse" und "Versace on the Floor" erschien Ende 2016. Mars räumte bei den Grammy Awards 2018 damals sechs Auszeichnungen ab, darunter für das Album des Jahres.

Zuletzt hatte der amerikanische R&B-Sänger an mehreren Singles mitgewirkt. Mit Lady Gaga veröffentlichte er die Ballade "Die with a Smile", mit der K-Pop-Sängerin Rosé den Hit "APT". 2021 brachte er im Duo mit Anderson Paak als Silk Sonic die Platte "An Evening with Silk Sonic" heraus.

Zuletzt wurde es aber still um den Frauenschwarm. Wie schön, dass dies nun der Vergangenheit angehört!