Zwei Wohnungen nach Liebes-Comeback: Das Ehe-Geheimnis von Detlef Soost

Star-Choreograf Detled Soost und seine Frau, Sängerin und Trainerin Kate Hall gingen durch schwere Zeiten, doch irgendwie haben sie sich dabei nicht verloren. Warum sie dennoch getrennt voneinander leben, erklärt er jetzt in einem Interview.

Lange Zeit galten sie als eines der beständigsten Paare der Promi-Szene. Umso größer war die Überraschung, als Star-Choreograf und Fitnesscoach Detlef Soost (55) und seine Ehefrau Kate Hall (42) vor knapp einem Jahr auf die Bremse traten. Nach 17 gemeinsamen Jahren – davon fast 13 als Ehepaar – entschieden sich die beiden für eine Beziehungspause.

Der Einschnitt ist für beide bis heute präsent. Anfang Jänner 2025, genauer gesagt am 3. Januar, fiel die Entscheidung. Kate Hall erinnert sich gegenüber Bild: „Wir haben einen langen Spaziergang gemacht, viel geredet, und danach hat mich Detlef gebeten, auszuziehen.“ Zunächst zog sie zu ihrer Schwester, später suchte sie sich ein eigenes Zuhause. Auch die gemeinsame Tochter Ayana spielte dabei eine zentrale Rolle: Für Kate war es wichtig, einen Ort zu schaffen, an dem beide Elternteile weiterhin präsent sein können.

Profis bei der Arbeit

Nur wenige Tage nach der Trennung standen Soost und Hall gemeinsam für die TV-Show „Schlag den Star“ vor der Kamera – und gewannen gegen Rapper Eko Fresh und dessen Ehefrau Sarah Bora. Von privaten Spannungen war während der Dreharbeiten nichts zu merken. Doch nur drei Wochen später wurde die Ehekrise öffentlich bekannt.

Detlef Soost beschreibt rückblickend, wie sehr sich Beruf und Privatleben ineinander verheddert hatten: „Wenn du immer an einer gleichen Suppe schwimmst, musst du dich nicht wundern, wenn du dir nichts mehr zu erzählen hast.“ Die beiden arbeiteten viel zusammen, Gespräche drehten sich fast ausschließlich um den Job. „Ich glaube, dass sich unser romantisches Wir im Alltag verloren hat“, sagt er. Kate ergänzt: „Anfangs dachten wir, dass wir nur ein bisschen Abstand voneinander brauchen. Aber dann haben wir beide gespürt, dass uns ein längerer Abstand guttun würde. Auf beiden Seiten musste etwas aufgeräumt werden.“

Neustart ohne den anderen

Die Trennung auf Zeit nutzte Detlef für einen Neustart im Alltag. Sport, Meditation und bewusste Pausen wurden Teil seiner Routine. „Nicht immer höher, schneller, weiter, sondern mir erlauben, einfach mal zu sein“, erklärt er. Auch alte Freundschaften, die zu kurz gekommen waren, bekamen wieder Raum. Für Kate war die Phase zunächst besonders schwer: „Der Partner, der jahrelang Sicherheit bedeutet hat, ist plötzlich nicht mehr da. Da fühlt man sich komplett verloren.“ Veränderungen seien anfangs enorm kräftezehrend, weil der Mensch an Gewohnheiten festhalte.

Comeback ohne gemeinsame Wohnung

Doch letztlich fanden die beiden einen Weg zurück zueinander – mit einem ungewöhnlichen Modell. „Wir sparen den langweiligen Alltag aus“, sagt Detlef. Das Paar lebt weiterhin in zwei Wohnungen und teilt bewusst nur ausgewählte Momente. Gemeinsame Erlebnisse wie Zirkusbesuche oder elegante Restaurantabende stehen im Fokus, ebenso wie das Akzeptieren getrennter Abende. „Und das ist völlig okay“, so Soost.

Ironischerweise war es ein gemeinsames Projekt, das die Nähe wiederherstellte. Zusammen entwickelten sie das sechsmonatige Onlineprogramm „NOW – Achtsam Abnehmen“, das am 15. Januar auf der Plattform Greator startet. Dabei geht es um einen ganzheitlichen Zugang zu Körper und Geist. Während der Zusammenarbeit sei ihnen bewusst geworden, wie tief ihre Verbindung tatsächlich ist. „Wir haben gemerkt, wie gute Freunde wir sind“, erklärt Detlef. „Diese Freundschaft ist die Basis unserer Beziehung.“ Ehrliche Gespräche, auch wenn sie schmerzen, hätten schließlich nicht nur Erleichterung gebracht, sondern auch die Romantik zurück in ihre Ehe.