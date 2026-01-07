Alles zu oe24VIP
Elena Timpe Samuel Koch
© Getty Images

Mit Frau Elena

Baby-Glück! Samuel Koch ist zu 1. Mal Vater geworden

07.01.26, 17:08
Großes Glück bei Samuel Koch und seiner Frau Sarah Elena. Das Schauspielerpaar ist erstmals Eltern geworden und freut sich über die Geburt eines Sohnes. 

Bei Samuel Koch (38) und seiner Frau Sarah Elena Koch (40) ist die Freude derzeit besonders groß. Wie die BILD exklusiv berichtet, sind die beiden erstmals Eltern geworden. Ihr Sohn trägt den Namen Romeo Caspar und kam kurz vor Weihnachten zur Welt.

Bestätigung mit Bibelzitat

Gegenüber der BILD bestätigten die Eltern die Geburt mit einem Bibelzitat: „Fürchtet euch nicht! Seht, wir verkünden euch große Freude, denn uns ist ein Sohn geboren.“ Zudem beschreiben sie ihre Gefühle mit den Worten: „Mal hüpft unser Herz, plötzlich droht es zu schmelzen. Gefühle, die nicht in Worte zu fassen sind.“

Vater bei Geburt dabei

Samuel Koch war bei der Geburt seines Sohnes dabei. „Unser Leben hier auf der Erde ist ein Wunder. Jetzt Zeuge zu sein von etwas scheinbar Alltäglichem, wie dem ersten Atemzug eines weiteren Wunders, zeigt, wie übernatürlich unsere Natur ist. Kurzum: Wir sind schockverliebt“, sagte er. Bereits vor wenigen Wochen hatte die BILD über die Schwangerschaft berichtet.

Neue Rolle als Eltern

Das Schauspielerpaar beschreibt die vergangenen Wochen als sehr intensiv. „Die letzten Wochen waren von zahlreichen Nachrichten und Glückwünschen geprägt“, erklärten sie. Nun beginne ein ganz neues Kapitel. „Wir sind nun ganz offiziell Mama und Papa. Die erste Rolle – ganz ohne Casting – die nicht wir, sondern die uns schon jetzt gänzlich ausfüllt.“

