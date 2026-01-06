Verschwörung: "Stranger Things" ist noch gar nicht zu Ende

Das große Finale von Stranger Things ist bei Netflix gelaufen. Doch einige Fans glauben nicht an ein endgültiges Ende und sehen Hinweise auf eine geheime letzte Episode.

Mit dem Finale der fünften Staffel ist Stranger Things in der Silvesternacht offiziell zu Ende gegangen. Die letzte Episode sorgte unter Fans für gemischte Reaktionen – und für eine ungewöhnliche Theorie, die derzeit in Online-Foren und sozialen Netzwerken diskutiert wird.

Im Zentrum der Diskussion steht das sogenannte „Conformity Gate“. Anhänger dieser Theorie glauben, dass das gezeigte Happy End nicht real ist, sondern eine Illusion von Vecna. Der rund 40-minütige Epilog wirke für viele zu harmonisch und zu eindeutig. Der Name der Theorie leitet sich davon ab, dass jede Figur ein besonders „konformes“ Ende erhalten habe.

Hinweise im Finale

Als Indiz wird unter anderem eine Szene nach einem Dungeons-&-Dragons-Spiel genannt. Max fragt dabei: „Das war's? Glück und Zufriedenheit? Geht's noch einfallsloser?“ Für viele Fans ein möglicher Hinweis darauf, dass das Ende nicht echt sein könnte. Zusätzlich wollen Fans auf Buchrücken im Keller von Mike die Buchstabenfolge „X A LIE“ erkannt haben, was als „X ist eine Lüge“ interpretiert wird.

Vecna hatte bereits in früheren Folgen Illusionen erschaffen, die kleine Ungereimtheiten enthielten. Ähnliche Details sehen Fans nun auch im Finale. Genannt werden etwa Schüler:innen mit identischer Körperhaltung, ein auffällig leeres Plakat im Hintergrund oder optische Parallelen zwischen Figuren, die laut Fans nicht zufällig sein sollen. Auch Nancys Erscheinung im Epilog wird als Hinweis interpretiert.

Spekulation um geheimes Datum

Besonders weit gehen jene Fans, die sogar einen möglichen Termin für das angeblich „wahre Finale“ nennen. Dieses soll am Mittwoch, 7. Januar 2026, erscheinen. Grundlage ist eine Szene nach dem Abspann, in der ein Würfel mit der Zahl sieben zu sehen ist. Zusätzlich verweisen Fans auf einen kürzlich veröffentlichten, kryptischen Beitrag von Netflix auf X, der eine „Zukunft“ für dieses Datum andeutet.

Zweifel an der Theorie

Gleichzeitig gibt es auch Hinweise, die gegen eine geheime Zusatzfolge sprechen. So erhielt Episode 8 von Staffel 5 in den USA und Kanada eine Kinoauswertung. Zudem wurde ein eigener Dokumentarfilm zur fünften Staffel angekündigt, der am Montag, 12. Januar 2026, erscheinen soll. Für viele gilt das als Zeichen, dass das Serienende tatsächlich abgeschlossen ist.