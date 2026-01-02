Achtung, der folgende Artikel enthält gekennzeichnete Spoiler.

Es ist vollbracht! "Stranger Things", die größte Netflix-Serie aller Zeiten ist zu Ende.

Lukrativ

Und das Finale war sehr lukrativ: Kinos haben durch die Ausstrahlung des Finales von Netflix' „Stranger Things“ zwischen 25 und 28 Millionen Dollar verdient, wie Quellen gegenüber Variety berichten. Es ist sehr schwierig, eine genaue Zahl zu ermitteln, da die Ticketpreise sehr unterschiedlich waren. AMC und Cinemark verlangten beispielsweise 20 Dollar für einen Gutschein, während Regal Cinemas und andere Kinoketten 11 Dollar verlangten, eine Anspielung auf die von Millie Bobby Brown gespielte übernatürliche Figur 11.

Machte Darstellende reich

Wieviel Netflix mit der Serie insgesamt eingenommen hat ist ein gut gehütetes Geheimnis. Klar ist allerdings, dass die Hauptdarstellenden (darunter auch einige Newcomer) für ihr Leben ausgesorgt haben und sich nun anderen Projekten widmen können.

ACHTUNG, Spoiler!

Das Finale ließ die Fans unentschlossen zurück. War es gut? Hat etwas gefehlt? Die Meinungen fallen jedenfalls ganz unterschiedlich aus, besonders, weil die Serie in den Staffeln davor viele Fragen aufgeworfen hat, die nicht alle beantwortet wurden.

Frage aller Fragen...

Doch eine einzige Frage ist allen Fans wohl gemein. Was ist tatsächlich mit Eleven (gespielt von Millie Bobby Brown) passiert? Ist sie tatsächlich tot, weil sie sich opfern musste?

Theorien

Oder lebt sie irgendwo in Ruhe und Frieden und vielleicht findet Mike sie eines Tages? Wir werden es wohl nie erfahren. Außer, die Duffer-Brothers gehen pleite und machen ein Spinoff der Serie.