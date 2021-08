Elf von 15 geimpften Freunden auf Party mit Corona infiziert

Epidemiologe Allan Massie schlägt Alarm: Die Pandemie ist auch für Geimpfte noch nicht vor

In den USA sorgten in letzter Zeit Meldungen von bereits geimpften Personen, die an Corona erkranken, für große Aufregung. Über einen solchen Erfahrung berichtet nun auch der Epidemiologe Allan Massie von der renommierten Johns Hopkins School of Medicine in Baltimore.

Er habe vor wenigen Wochen eine Hausparty mit 15 Gästen besucht, berichtet der US-Experte in der „Baltimore Sun“. Alle Party-Besucher waren vollständig geimpft, dennoch traten bei Massie wenige Tage danach erste Corona-Symptome aus. Als der Test dann positiv war, war der Epidemiologe verwundert: „Ich bin seit Monaten vollständig geimpft. Das sollte nicht passieren.“

"Das wünsche ich niemanden"

Angesteckt hat sich Massie offenbar bei der Party. „Inzwischen sind 11 der 15 Personen positiv auf Covid getestet worden“, berichtet der US-Amerikaner. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei, auch nicht für die Geimpften.“

Dennoch ruft der Experte zur Impfung auf. „Wenn vollständig geimpfte Menschen eine Durchbruchsinfektion erleiden, kommt es in der Regel nicht zu einer schweren Erkrankung. Aber ich kann Ihnen sagen, dass selbst ein ‹milder› Fall von Covid-19 ziemlich elend ist. Ich hatte Fieber, Schüttelfrost und Muskelschmerzen, und ich war so schwach, dass ich kaum aus dem Bett kam. Das wünsche ich niemandem.“