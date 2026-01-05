ORF-Star Martina Reuter sauniert mit 100 Männern

Martina Reuter in der Sauna mit 100 anderen Männern - die ORF-Styling-Expertin erzählt in ihrem Podcast "Happy Me" von einer einzigartigen Situation.

Nach den Feiertagen gönnte sich die 46-Jährige Anfang 2026 eine Auszeit in einem Wellnesshotel.

Martina Reuter in New York. © edition a

100 knackig-junge Männer

Fixpunkt ihres Aufenthalts war der tägliche Saunagang – dort wartete jedoch eine unerwartete Situation. „In der Sauna saßen bestimmt 100 Männer, alle unter 25. Ich war die einzige Frau“, erzählt Reuter. Eingeschüchtert habe sie das aber nicht: Sie habe sich mitten dazugesetzt und die Situation gelassen genommen.

© Facebook/Martina Reuter

"Ich habe es einfach genossen"

Unwohlgefühle hatte sie nach eigenen Angaben keine – im Gegenteil. Mit einem Augenzwinkern resümiert die ORF-Expertin: „Es gibt Schlimmeres, als mit jungen, gut aussehenden Männern in der Sauna zu sitzen. Ich habe es einfach genossen.“