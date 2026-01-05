Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Martina Reuter
© Florian Matzi

Als einzige Frau

ORF-Star Martina Reuter sauniert mit 100 Männern

05.01.26, 12:25
Teilen

Martina Reuter in der Sauna mit 100 anderen Männern - die ORF-Styling-Expertin erzählt in ihrem Podcast "Happy Me" von einer einzigartigen Situation. 

Nach den Feiertagen gönnte sich die 46-Jährige Anfang 2026 eine Auszeit in einem Wellnesshotel.

Martina Reuter in New York. 

Martina Reuter in New York. 

© edition a

100 knackig-junge Männer

Fixpunkt ihres Aufenthalts war der tägliche Saunagang – dort wartete jedoch eine unerwartete Situation. „In der Sauna saßen bestimmt 100 Männer, alle unter 25. Ich war die einzige Frau“, erzählt Reuter. Eingeschüchtert habe sie das aber nicht: Sie habe sich mitten dazugesetzt und die Situation gelassen genommen.

Martina Reuter
© Facebook/Martina Reuter

"Ich habe es einfach genossen"

Unwohlgefühle hatte sie nach eigenen Angaben keine – im Gegenteil. Mit einem Augenzwinkern resümiert die ORF-Expertin: „Es gibt Schlimmeres, als mit jungen, gut aussehenden Männern in der Sauna zu sitzen. Ich habe es einfach genossen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden