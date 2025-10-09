Martina Reuter wird neues Gesicht des größten Einkaufszentrums im Westen Wiens

Martina Reuter bringt Stil und frischen Wind ins Auhof Center. Die bekannte ORF-Stylistin ist ab sofort das neue Gesicht des größten Einkaufszentrums im Westen Wiens

Das Auhof Center hat ein neues Testimonial: Martina Reuter, bekannt als Stylistin, Moderatorin und Buchautorin, ist nun das offizielle Fashion- & Lifestyle-Gesicht des beliebten Shopping-Hotspots im Westen der Stadt. Sie reiht sich damit neben Motorsportlegende Alexander Wurz und Starastrologin Gerda Rogers in die prominente Riege der Markenbotschafter ein.

Frisches Gesicht für die Kampagne

Martina Reuter © Auhof Center

Unter dem Motto "It’s the real best shopping" startet die neue Werbekampagne des Auhof Centers. Mit Martina Reuter wurde laut Center-Betreiber die ideale Persönlichkeit gefunden, um die Werte des Hauses zu verkörpern: authentisches Shopping-Erlebnis, stilvolle Auswahl und ein hoher Wohlfühlfaktor.

Martina Reuter über ihre neue Rolle

Martina Reuter © Auhof Center

"Als jahrelange Stammkundin des Auhof Centers hole ich mir hier, beim Bummeln durch die zahlreichen Modelabels, meine Inspirationen. Mode ist für mich mehr als Kleidung – es ist ein Lebensgefühl. Und genau dieses Gefühl möchte ich auch im Auhof Center versprühen", sagt Reuter über ihre neue Rolle als Markenbotschafterin.

Lob vom Eigentümer

© AuhofCenter-Riverside | Peter Schaider, Auhof Center, Eigentümer und Geschäftsführer

Auch Eigentümer Peter Schaider zeigt sich begeistert: "Martina verkörpert genau die positive Energie, die wir in unserem Center vermitteln wollen. Und ich weiß, dass sie sich bei uns – mit Stores wie ZARA, Kleider Bauer, Humanic, Hämmerle, Scotch & Soda oder bald auch Peek & Cloppenburg, beim Friseurbesuch bei Strassl Schaider oder einem Workout im Lifeline Fitness – genau in dem Angebot wiederfindet, in dem sie sich wohlfühlt und das sie authentisch verkörpern kann."

Drittes prominentes Testimonial

© Auhof Center Wien

Mit der Ernennung von Martina Reuter wächst das Testimonial-Team des Auhof Centers weiter. Gemeinsam mit Alexander Wurz und Gerda Rogers steht sie künftig für die Vielfalt und den Lifestyle des Einkaufszentrums im Westen Wiens.