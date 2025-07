Martina Reuter: Sexy Shooting für neuen Geheim-Job - "Bin stolz auf mich!"

Das Model zeigt sich verführerisch auf Facebook.

Also, wenn da nicht all ihre Fans richtig neugierig werden! Model und Style-Expertin Martina Reuter hat auf ihren sozialen Netzwerken Fotos von sich veröffentlicht, die sehr sinnlich sind.

Zu sehen ist sie in schwarzer Unterwäsche mit offenen Haaren und das Gesicht im "Nude-Look" geschminkt. Alles sehr natürlich und schon flippen die Fans aus, überhäufen Reuter mit Emojis die unterstreichen wie sehr sie ihren neuen Look feiern und lieben.

Stolz auf mich

Doch, was steckt hinter diesem Foto-Shooting? Konkret will und kann Reuter das noch nicht sagen. Alles noch ganz geheim! Nur so viel schreibt die 45-jährige dazu: "Das war heute eines der spannendsten schönsten und aufregendsten Fotoshootings die ich je gemacht habe. Mitten in München für ein großes österreichisches Kosmetik Unternehmen - für neue Produkt Welt rund um Körperpflege für Frauen und Hautpflege bei Gewichtsabnahme. Mehr darf ich doch nicht verraten - ich sage Euch- ich bin unheimlich stolz auf mich selber". Wir dürfen gespannt sein!