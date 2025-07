Martina Reuter zeigt ihren Traumbody beim sexy Shooting

40° im Schatten 20 tolle Looks für Martina Reuter. Seitdem sie 30 Kilo abgenommen hat bekommt sie immer mehr Anfragen als Model zu arbeiten. Mit ihren 45 Jahren und einem durchtrainierten Körper sieht die aktuelle Kollektion von Designerin Pia Bolte perfekt aus

Neonfarben, fließende Stoffe, knappe Schnitte und viel Farbe kombiniert mit Hippie Stiefel und großen Ohrringen. Das ist der Style der Party-Insel Ibiza. Und es ist auch genau der Stil der bildhübschen und frisch erschlankten TV-Beauty Martina Reuter. Beim Shooting zeigt sich einmal mehr, dass sich ihr hartes Fitness- und Diätprogramm mehr als ausgezahlt haben. Doch dabei will es Reuter nicht belassen.

© Florian Matzi Martina Reuter

Aktuell trainiert die Moderatorin und Unternehmerin für einen ersten Bodybuilding Wettbewerb am 1. November in Linz. Die 45 jährige zweifache Mutter hat sich für die Herbstmeisterschaft der Austrian Bodybuilding und Fitness Federation qualifiziert. Sie tritt in der Kategorie 40+ Fitness erstmalig an. „Dafür trainiere ich jeden Tag 90 Minuten Krafttraining, wie kann man essen penibel ab und trainieren in Split-Plänen. Die nächsten dreieinhalb Monate bereite ich mich für meinen ersten Wettkampf vor.“ so Martina.

Damals & Heute Martina Reuter ist stolz auf den Vorher-Nachher-Vergleich in Bademode: Mai 2024 vs. Mai 2025. © Privat

Ihr Weg der Körpertransformation geht weiter unterstrichen von super sexy Fotoshootings und vielleicht schon bald einen Bodybuildiung-Titel.