ORF-Star Martina Reuter erobert die Laufstege der Fashion Weeks

ORF-Modeexpertin Martina Reuter lebt ihren Traum: Nach ihrem Auftritt bei der Munich Fashion Week für Designerin Pia Bolte steht bereits das nächste Highlight bevor – der Catwalk bei der Vienna Fashion Week.

ORF-Modeexpertin Martina Reuter beweist einmal mehr, dass sie nicht nur am Bildschirm, sondern auch auf dem Catwalk zu Hause ist. Bei der diesjährigen Munich Fashion Week im September 2025 stand sie für Designerin Pia Bolte auf dem Laufsteg – und konnte ihr Glück kaum fassen.

„Ich hab’s wieder getan“, schrieb Reuter auf Social Media begeistert. „Diesmal durfte ich bei der Munich Fashion Week für die großartige Designerin Pia Bolte über den Catwalk laufen – gemeinsam mit vielen tollen Models.“

Sechs Laufstege in diesem Jahr

Für die Fashionista ist es bereits der sechste Laufsteg-Auftritt in diesem Jahr. „Es macht mir unglaublich Spaß, in diese Welt einzutauchen – und es ist kaum zu glauben: Das war bereits mein 6. Catwalk in diesem Jahr!“, schwärmt die Modeexpertin.

Mit 45 Jahren als sogenanntes „Best Ager Model“ Karriere zu machen, sei für Reuter eine echte Herzensangelegenheit: „Hätte mir jemand vor ein paar Jahren gesagt, dass ich mit 45 Jahren meine Karriere als Best Ager Model starte, hätte ich nur gelächelt. Heute lebe ich diesen Traum.“

Heimspiel steht bevor

Und das nächste Highlight steht schon bevor: Reuter wird demnächst bei der Vienna Fashion Week auf dem Catwalk stehen – ein Heimspiel, auf das sie sich besonders freut. „Endlich mal zu Hause auf dem Laufsteg!“, so die ORF-Modeexpertin voller Vorfreude.

Für Reuter ist klar: Die Modewelt hat sie endgültig für sich entdeckt – und die Laufstege ebenso.