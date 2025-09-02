Ex-ORF-Star Martina Kaiser im Netz attackiert: Bodyshaming nach Instagram-Posting

Martina Kaiser zeigt sich auf Instagram so, wie sie ist – ehrlich, selbstbewusst und mit einer Portion Humor. Doch ein harmloses Foto im unvorteilhaften Winkel brachte der ehemaligen Euromillionen-Moderatorin nun eine Welle an Bodyshaming-Kommentaren ein.

Martina Kaiser, ehemalige ORF-Euromillionen-Moderatorin, ist für ihre ehrliche und selbstbewusste Art auf Social Media bekannt. Egal ob glamouröse Aufnahmen, private Einblicke oder humorvolle Selbstironie – ihre Fans schätzen genau diese Authentizität.

Doch nun musste Kaiser einmal mehr die Schattenseiten der digitalen Welt erleben. Auslöser war ein Foto, das in einem unvorteilhaften Winkel aufgenommen wurde – und über das sich Kaiser selbstironisch lustig machte. Prompt hagelte es verletzende Kommentare.

"Du hast ja 80 Kilo"

Ein User schrieb etwa: „Du hast ja 80 Kilo. Sicher bist du groß, aber du wirkst schwer und unbeweglich. Wieg deine Nahrung ab. Ich weiß, als Frau hat man es schwer, obwohl ich natürlich ein Mann bin, der Sport macht.“ Ein anderer meinte: „Hast ja ordentlich zugelegt im Urlaub.“ Und die Anfeindungen gingen noch weiter: „Es fehlt dir ein Mann, der mit dir Sport treibt.“





Doch Kaiser ließ die Attacken nicht unkommentiert stehen – und konterte schlagfertig: „Ihm fehlt wahrscheinlich eine Frau, die mit ihm Denksport betreibt.“

Zwischen den harten Worten fand sich aber auch viel Zuspruch. Ein Fan schrieb: „Ich bin 26 und finde deinen Körper super – manche Leute sind einfach eifersüchtig, weil sie nicht so eine Frau jemals haben können.“ Das sei ohnehin ihre Dating-Zielgruppe, scherzte Martina weiter.