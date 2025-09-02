Model Nadine Mirada: Versace-Kampagne und geheimes Mega-Projekt

Das österreichische Model Nadine Mirada stand gerade in Dubai für die neue Palazzo Versace Kampagne vor der Kamera. Das Ergebnis des hochkarätigen Shootings präsentiert sie vorab auf oe24.

Nadine Mirada wird einmal mehr ihrem Ruf als einer der erfolgreichsten Fashion-Exporte Österreichs gerecht. Das international gefeierte Model steht derzeit in Dubai für die neue Palazzo Versace Kampagne vor der Kamera. Das Luxus-Hotel zieht Stars aus aller Welt an und hat sich ausgerechnet für eine Linzerin als Gesicht des Hauses entschieden.

Mehr lesen:

Das Jahr 2025 reiht für die 36-Jährige einen Erfolg an den nächsten: Nach Aufträgen für Guess und Victoria’s Secret setzt nun auch das italienische Luxushaus Versace auf ihre Ausstrahlung. "Ich kann es gar nicht glauben. Das ist so ein unechtes Gefühl", sagt sie gegenüber oe24.





Geheime Mission

Auf Instagram machte sie ihre Fans zudem neugierig: Im Oktober soll ihre bislang größte Fashion-Kampagne erscheinen. Um welche Marke es sich handelt, bleibt vorerst geheim – die Spannung in der Branche steigt. "Ich werde sogar die Kampagne und die Show bekommen", verrät sie gegenüber oe24.

Beruflich läuft es also gerade besser denn je. Wie es privat um das Model steht, will Nadine lieber nicht verraten. Bei den vielen Aufträgen und ihrem Jetset-Lifestyle bleibt aber ohnehin nicht viel Zeit für einen Partner.