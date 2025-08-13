Diese zwei Austro-Models starten grade richtig durch mit mehreren Kooperationen und eigener Bikini-Linie.

Diese zwei befinden sich derzeit auf der Überholspur! Ivana Essl und Nadine Mirada sind gut gebucht bei ihren Model-Jobs, genießen ein Jet-Set-Leben.

Kompromisslos

Am 13. Juli stellte das Wiener Label Epic-Couture seine Capsule Collection vor, die Ivana und Nadine nicht nur als Gesichter, sondern auch als Inspirationsquelle prägen. Die beiden Models verkörpern dabei exakt jenen Spirit, den die Kollektion transportieren will: selbstbewusst, sinnlich und kompromisslos stark. Essl und Mirada stehen für eine neue, hochglanzpolierte Weiblichkeit, die nicht gefallen will, sondern Eindruck hinterlässt.

Luxus-Bikini

Doch nicht nur in Latex machen die beiden eine gute Figur! Auch gewandet in die italienische Luxus-Marke Pucci kann sich das Power-Duo sehen lassen. Das gelbe Modell kostet 530 Euro (280 fürs Oberteil und 250 das Höschen).

Französischer Relax-Urlaub

Derzeit entspannen die zwei an der Côte d'Azur. Mehrer Insta-Storys zeigen sie in einem exklusiven Beach-Club, der definitiv nichts für kleine Geldbörserl ist. Denn eine Doppelliege alleine kostet 250 Euro - pro Tag! Und das Essen?

Edel-Schmaus

Pommes gibt es für "billige" 12 Euro, doch die Hauptspeisen liegen durchschnittlich bei 50 Euro. Luxusschmausereien wie 125 Gramm Kavier mit Blinis schlagen allerdings mit 590 Euro zu Buche. Reisen, Essen, Urlaube - wer das wohl alles bezahlt? Werbekunden oder die Powerfrauen selber...