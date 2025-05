Oben ohne auf Instagram: Mager-Alarm um Austro-Model Ivana Essl

Das Model zeigt sich oben ohne auf Instagram und offenbart seine Wespentaille. Sogar die Rippen stehen seitlich raus.

Das österreichische Model Ivana Ho (33) hat mit einem aktuellen Instagram-Posting für Diskussionen gesorgt. In ihrer Story teilte sie ein Selfie, auf dem sie sich oben ohne im Spiegel zeigt – lediglich mit Jogginghose bekleidet, die Arme schützend vor der Brust verschränkt. Dazu schrieb sie: „quick Spraytan before Cannes tmr ❤️“, also ein Hinweis auf eine frische Bräunung vor dem Auftritt beim Filmfestival in Cannes.

Kritik im Netz

Der Beitrag erregt jedoch nicht nur wegen der freizügigen Darstellung Aufmerksamkeit. Viele Follower äußern sich besorgt über Ivanas augenscheinlich stark abgemagerten Körper. Auf dem Bild sind deutlich hervortretende Rippen und ein sehr schmaler Oberkörper erkennbar – Beobachtungen, die im Netz schnell kritische Kommentare hervorriefen.

Ivana Ho, die sich in der internationalen Modeszene etabliert hat, reist demnach allein nach Cannes. Ihr Ehemann, der Unternehmer Helmut Essl, wird sie bei diesem Anlass nicht begleiten. Stattdessen wird sie sich vor Ort mit Influencerin Nadine Mirda treffen, wie aus ihrer Story hervorgeht.





In der öffentlichen Wahrnehmung werfen die aktuellen Aufnahmen auf jeden Fall erneut Fragen zum Körperbild in der Modewelt und dem Druck auf weibliche Prominente auf.