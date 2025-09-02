Alles zu oe24VIP
Mirjam Weichselbraun
© TZÖ

Instagram-Beichte

ORF-Star Mirjam Weichselbraun am Ende: "Ich gebe auf!"

02.09.25, 14:19
Teilen

Die Moderatorin erzählt auf Instagram, dass sie nicht mehr schlafen kann und bezeichnet die Störenfriede als "Trottel". 

ORF-Moderatorin Mirjam Weichselbraun (43) hat einen erholsamen Urlaub in Italien hinter sich, doch kaum zu Hause angekommen, kann sie schon nicht mehr in Ruhe schlafen. In einem Instagram-Posting lässt sie aufhorchen: "Ich gebe auf. Ich gebe offiziell auf", sagt sie. Doch keine Sorge – nicht ihren Job hat sie satt, sondern die nächtlichen Eskapaden ihrer Vierbeiner.

Mehr lesen: 

Weichselbraun schildert, warum sie bereits um vier Uhr früh hellwach war: „Ich schlafe so gern, aber seit vier bin ich wach, weil beide Hunde abwechselnd rauswollten. Fragt mich bitte nicht warum! Ich habe keine Ahnung! Der eine Trottel macht’s vor, der andere macht’s nach. Ich glaube, es war eine Fuchsjagd oder eine Versammlung irgendeiner Art.“

 


 

An Schlaf war danach nicht mehr zu denken. „Naja, ich bin eben seit vier wach und konnte dann auch nicht mehr schlafen. In diesem Sinne kann ich jetzt diese Nacht auch offiziell aufgeben“, erklärt sie – sichtlich müde, aber mit einem Augenzwinkern.

Trotz Schlafmangel verabschiedete sich die Moderatorin gewohnt charmant von ihren Fans: „Bin leicht zerbrechlich und ich wünsche euch einen schönen Tag.“

