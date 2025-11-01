Alles zu oe24VIP
Martina Reuter
© Hersteller

Tolles Debüt

ORF-Lady Martina Reuter erfüllt sich Bodybuilding-Traum

01.11.25, 12:00
Teilen

Unglaubliche 40 Kilo hat Martina Reuter für den Wettkampf abgespeckt. 

ORF-Modeexpertin Martina Reuter steht nicht nur im Rampenlicht für ihre Fachkenntnisse in Mode, sondern begeistert auch mit ihrer Abnehm-Performance und beim Bodybuilding. 40 Kilo hat die ORF-Lady abgespeckt und wochenlang auf ihr Bodybuilding-Debüt hingearbeitet.

Bei der ANBF in Linz hat sich Reuter nun ihren großen Traum erfüllt - sie wurde Vierte in der Kategorie „Bodybuilding Woman Figur Master“.

Martina Reuter
© Hersteller

Martina Reuter
© Hersteller

"Unbeschreibliches Gefühl"

In einem funkelnden Glitzerbikini, mit starker Haltung und glänzenden Augen, präsentierte sich die 45-Jährige wie eine Amazone, die nach einem langen Kampf endlich aufblüht.

Martina Reuter
© Hersteller

Martina Reuter
© Hersteller

„Es war ein unbeschreibliches Gefühl – ich habe jede Sekunde auf der Bühne genossen. Die harte Arbeit hat sich gelohnt“, so Reuter nach dem Wettkampf. „Ich habe richtig Spaß daran und werde weitermachen. Das war definitiv nicht mein letzter Wettkampf.“

