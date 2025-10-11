ORF-Lady Martina Reuter begeistert im Transparent-Look am Laufsteg

Bei der Show von Designer Marcel Ostertag im Wiener SO/-Hotel stellte die bildhübsche Moderatorin und Unternehmerin einmal mehr ihre Model-Qualitäten unter Beweis

Es ist bei weitem nicht ihre erste Modenschau - Martina Reuter war bereits auf vielen Laufstegen zu sehen, zuletzt strahlte sie bei der Vienna Fashion Week und davor im Juni bei der Swim Wear Fashion Week in Miami, wo sie im Badeanzug eine Top-Figur machte. Jetzt legte sie noch eins drauf und zeigte sich in Wien in zarter Spitze. "Heute durfte ich für den großartigen @marcelostertag in Wien über den Laufsteg gehen – in eleganter Spitze und einem Look, der ganz anders war als sonst", freut sich Martina auf Instagram.

Bei der Vorstellung der neuen Kollektion von Marcel Ostertag beeindruckte Reuter den Designer und Fans gleichermaßen. Im schwarzen Transparent-Kleid mit Spitze zeigte sie viel Haut. Nur Slip und BH bedeckten Reuter. "Unglaublich, aber wahr: das war bereits meine 7. Fashion Show in diesem Jahr! Bin gespannt, wo ich als Nächstes auf dem Catwalk stehen darf – ich liebe diese aufregende Reise!", ergänzt sie.

Hartes Training und Werbe-Deal

Reuter hat eine unglaubliche Reise hinter sich. In nur 16 Monaten nahm sie 32 Kilo ab. "Keine Lust auf Sport! Müde! Ich habe mich gezwungen, ins Fitnesscenter zu gehen – und mich richtig geplagt“, schrieb sie über ihren Kampf gegen die Kilos und das Ergebnis beeindruckt. Als Lohn für die harte Arbeit trudeln jetzt zahlreiche Model-Jobs und Laufsteg-Anfragen bei Reuter ein.

Martina Reuter © Auhof Center

Ihren jüngsten Coup teilt sie ebenfalls voller Stolz auf Instagram. Reuter ist gemeinsam mit Gerda Rogers und Alexander Wurz das neue Werbegesicht des Shopping-Tempels Auhof Center. "Ich freu mich riesig – denn das Auhof Center ist wirklich mein Place to be", schrieb sie zum Werbedeal.