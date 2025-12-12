Weihnachten ohne Brooklyn und Nicola? Victoria & David Beckham fürchten um ihre Familie

Die Beckhams stehen vor einer harten Bewährungsprobe: Während David und Victoria trotz allem auf Versöhnung mit ihrem ältesten Sohn Brooklyn hoffen, wächst die Distanz zu Schwiegertochter Nicola.

David und Victoria Beckham mussten in den letzten Monaten zahlreiche Meilensteine ohne ihren ältesten Sohn Brooklyn und Schwiegertochter Nicola feiern. Trotz der Hoffnung auf ein familiäres Comeback scheint die Distanz zu wachsen: Während Brooklyn Peltz Beckham (26) in den USA immer fester Fuß fasst, wird die Schwiegertochter offenbar zunehmend außen vor gelassen.

Die Entfremdung begann bereits im Mai 2025 und machte sich deutlich bemerkbar, als Brooklyn beim 50. Geburtstag seines Vaters David fehlte – einem der größten Ereignisse im Familienkalender. Auch andere Highlights wie Davids Ritterschlag oder der MLS-Titelgewinn von Inter Miami blieben von ihm unbeachtet. Stattdessen investiert das Paar nun in sein neues Leben: Erst im Sommer kauften Brooklyn und Nicola ihr bisher gemietetes Haus in der US-amerikanischen Wahlheimat.

Hoffnung auf Versöhnung bleibt – Social Media als Vermittler

Trotz des Bruchs wollen David und Victoria Beckham (51) die Hoffnung auf eine Versöhnung mit ihrem Sohn nicht aufgeben. Vor allem in der Vorweihnachtszeit intensiviert Victoria ihre Social-Media-Aktivitäten und streut hier und da kleine Friedensangebote in Richtung Brooklyn. Doch trotz der guten Absichten glaubt das Umfeld der Familie nicht daran, dass dies Früchte tragen wird.





Weihnachten ohne Brooklyn und Nicola?

Die bevorstehenden Feiertage scheinen den Beckhams besonders schwer zu schaffen. „Letztes Jahr waren sie alle zusammen“, berichtet ein Insider gegenüber der Daily Mail. In diesem Jahr wird die Familie aller Wahrscheinlichkeit nach ohne Brooklyn und Nicola feiern. „David und Victoria würden nichts lieber tun, als Weihnachten mit ihm zu verbringen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und 2026 neu zu beginnen“, heißt es weiter. Ihre Botschaft sei klar: Die Tür steht immer offen.

Doch die Aufmerksamkeit gilt nur Brooklyn. Seine 30-jährige Ehefrau Nicola sei „tief verletzt“ über den Bruch mit der Schwiegerfamilie, heißt es aus ihrem Umfeld. Details zu einem möglichen Streit sind bislang nicht öffentlich. Angeblich haben die Beckhams aufgegeben, Nicola zurückzugewinnen und konzentrieren sich nun ausschließlich auf ihren Sohn.

Beckham © Instagram

Die Situation hat jedoch einen entscheidenden Haken: „Die Beckhams können nicht einfach über ein paar Social-Media-Posts erklären, dass das Problem gelöst ist“, sagt der Insider. Eine echte Versöhnung erfordere Entschuldigungen und die Bereitschaft zur Veränderung – wofür genau, ist unklar. Das Umfeld warnt: Wer sich nur auf Brooklyn fokussiere, gehe in die „völlig falsche Richtung“. Schließlich seien Nicola und Brooklyn enger verbunden als je zuvor. Eine nachhaltige Versöhnung könne nur funktionieren, wenn auch die Schwiegertochter einbezogen wird.