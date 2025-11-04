David Beckham erhält Ritterschlag von König Charles III.

Jetzt ist es offiziell: David Beckham wurde von König Charles III. zum Ritter geschlagen – eine der höchsten Ehrungen, die das Vereinigte Königreich zu vergeben hat.

Mit den Worten "Arise, Sir David!" erhielt der frühere Fußballstar am Dienstag, 4. November, im Windsor Castle seinen lang ersehnten Ritterschlag. König Charles III. zeichnete den 49-Jährigen für seine Verdienste um den Sport und sein soziales Engagement aus.

Ein Lebenstraum geht in Erfüllung

An Beckhams Seite standen Ehefrau Victoria in einem maßgeschneiderten, selbst entworfenen Outfit sowie seine Eltern Ted und Sandra. Für den vierfachen Vater war die Zeremonie ein emotionaler Höhepunkt. Bereits im Juni hatte der Palast die Ernennung bekannt gegeben, doch erst jetzt erfolgte die feierliche Zeremonie.

Sir David und Lady Victoria Beckham © Getty

Von Manchester bis Madrid

David Beckham blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: 25 Titel, 115 Länderspiele für England und erfolgreiche Jahre bei Manchester United, Real Madrid und LA Galaxy. Mit dem Ritterschlag krönt er nicht nur seine sportliche Laufbahn, sondern auch seinen Einsatz für wohltätige Zwecke.

Ein sichtlich erleichterter David Beckham © Reuters

Engagement über den Fußball hinaus

Auch nach seinem Karriereende engagiert sich Beckham für Organisationen wie Unicef und die King’s Foundation. Seine Ehefrau darf sich künftig über den Titel "Lady Beckham" freuen. Die Auszeichnung gilt als eine der bedeutendsten Ehrungen für einen britischen Sportler – und als Symbol für Beckhams anhaltenden Einfluss weit über den Fußball hinaus.