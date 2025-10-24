Sex und Drogen: Beckham-Sohn sorgt für Mega-Aufreger

Der Sohn von Victoria und David Beckham sorgt mit seiner ersten Single „Optics“ für jede Menge Aufsehen! Provokante Texte und ein rockiger Sound zeigen, dass Cruz Beckham mehr als nur das berühmte Familienmitglied ist – und mit seiner Musik will er nun den eigenen Weg gehen.

Cruz Beckham hat es geschafft, aus dem Schatten seiner Eltern zu treten und mit seiner ersten Single „Optics“ für Aufsehen zu sorgen.

Der 20-Jährige, der als Sohn des Fußballstars David Beckham und Victoria Beckham aufwuchs, zeigt sich musikalisch von einer ganz anderen Seite als viele erwartet haben. Der Song, der rockige, poppige und psychedelische Einflüsse vereint, lässt bereits erahnen, dass Cruz auf einen Imagewechsel setzt – von dem süßen Justin-Bieber-Verschnitt zu einem rebellischen Britpop-Rocker.

Die Lyrics von „Optics“

Mit seiner ersten Single überrascht Cruz auch inhaltlich. Die Lyrics von „Optics“ sind alles andere als zahm und sprechen von Drogenkonsum (insbesondere Magic Mushrooms) sowie wilden sexuellen Erlebnissen. Provokant und unverblümt zeigt Cruz damit, dass er keine Scheu davor hat, sich von der brave Image des Familienclans zu lösen.

Das Musikvideo zur Single ist eher zurückhaltend: Cruz steht mit Freunden in der Natur und zupft an seiner Gitarre. Doch der Song selbst fällt auf – und das nicht nur durch seine gewagte Thematik. Die Unterstützung von Produzent Justin Raisen, der unter anderem mit Charli XCX zusammenarbeitete, und dem Musiker Luke Pritchard von „The Kooks“, der Cruz als Mentor begleitet, zeigt, dass hier ernsthafte Ambitionen hinter der Musik stecken.

Arbeitet bereits an einem Album

„Optics“ ist der erste Schritt eines großen Plans: Cruz Beckham arbeitet bereits an einem Album, das vermutlich bald folgen wird. Die Familie hat in den letzten Jahren viel in den jungen Musiker investiert – und Cruz hat sich in der Zwischenzeit verschiedene Instrumente angeeignet, um sich als ernstzunehmender Musiker zu etablieren.