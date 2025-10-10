Fußball-Hammer: Beckham will bei Manchester United einsteigen

Hinter den Kulissen bei Manchester United brodelt es gewaltig. Wie sich nun herausstellt, hat sogar Vereinsikone David Beckham seine Finger mit im Spiel.

Sportlich läuft es bei Manchester United seit Jahren nicht mehr rund. Seit dem Abgang von Trainer-Legende Sir Alex Ferguson konnten die Red Devils keinen Meistertitel in England mehr holen. Mittlerweile kämpft der ehemalige Spitzenklub mehr gegen den Abstieg als um die internationalen Startplätze. Seit dieser Woche kursieren neue Gerüchte, dass eine Gruppe aus Saudi-Arabien den Verein übernehmen will. Derzeit sind mit Jim Ratcliffe (27,7 %) der reichste Mann Englands und die umstrittene Glazer-Familie (28,9 %) die Besitzer. Dabei dürfte laut Daily Mail auch David Beckham eine Rolle spielen.

Der saudische Sportchef Turki Alalshikh hatte zuletzt behauptet, dass sich die Übernahmegespräche mit United „im fortgeschrittenen Stadium mit einem neuen Investor“ befänden. Einem Bericht der Daily Mail zufolge dürfte die Glazer-Familie eine Rattcliffe-Klausel haben, die es ihnen ermöglicht, dass der britische Milliardär alle seine Anteile verkaufen muss.

Bereits im Vorjahr versuchte sich ein Scheich aus Katar beim Krisen-Klub aus Manchester einzukaufen, das konnte Rattcliffe allerdings noch verhindern. Damals kursierten bereits Gerüchte, dass die Scheichs ehemalige Vereinslegenden, wie Gary Neville als Vereinsbotschafter platzieren wollen.

Prominenter Name im Hintergrund

Beim Saudi-Angebot soll hingegen ein noch prominenterer Name im Hintergrund die Fäden ziehen. Niemand Geringerer als David Beckham soll zukünftig eine Rolle im Old Trafford übernehmen. Im Dress der „Red Devils“ absolvierte er von 1992 bis 2003 265 Spiele und konnte insgesamt 62 Tore erzielen, ehe es ihn weiter zu Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan und Paris Saint-Germain zog.

Schon vor zwei Jahren meinte Beckham, dass er gerne eine Aufgabe bei seinem Jugendverein übernehmen würde. Allerdings setzte er damals schon voraus, dass es einen Eigentümer-Wechsel im „Theatre of Dreams“ benötige, ehe er diesen Job annimmt.

Noch dazu hat er als Klub-Boss von Inter Miami alle Hände voll zu tun und will sich in der MLS weiter auf Titeljagd begeben. Auch im Fall, dass weiterhin die Glazer-Familie in Manchester das Sagen hat, verspricht Beckham: „Wenn nicht, werde ich ein United-Fan sein und einfach das tun, was alle anderen Fans tun – vorbeikommen und unser Team beobachten.“