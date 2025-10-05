Entscheidung um Oliver Glasner (51) gefallen

Der Österreicher wird seit Wochen mit Manchester United in Verbindung gebracht.

Oliver Glasner musste mit Crystal Palace am Sonntag zwar die erste Saison-Niederlage einstecken, der österreichische Trainer steht auf der Insel aber weiterhin hoch im Kurs.

In den vergangenen Wochen wurde der 51-Jährige immer wieder mit Manchester United in Verbindung gebracht. Die Red Devils stecken in der Dauerkrise, Trainer Ruben Amorim ist schwer angezählt. Obwohl ManU am Wochenende Sunderland besiegen konnte, scheint eine Trennung nur eine Frage der Zeit zu sein.

Großer Traum

Einer der Top-Kandidaten für die Nachfolge ist Oliver Glasner. Gegenüber dem kicker blieb der Österreicher zuletzt gelassen: „Ich kenne die Gerüchte, aber mehr ist das nicht. Ich konzentriere mich auf die Arbeit mit meinen Spielern und genieße es.“ Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

© Getty

Insider Alan Nixon glaubt hingegen nicht, dass Glasner überhaupt Interesse am Job bei United hat. Der gebürtige Salzburger würde sich in London nicht nur sehr wohl fühlen, sondern habe auch einen großen Traum. Der Einschätzung des langjährigen Sun-Reporters nach, würde Glasner nur zu einem Wechsel zum FC Bayern derzeit Ja sagen.