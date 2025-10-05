Alles zu oe24VIP
Oliver Glasner
Gala-Stargast

"Trainer des Jahres" - Glasner rockt die Wiener Stadthalle

05.10.25, 12:53
Als "Mann der Stunde" am internationalen Fußballtrainer-Himmel gilt Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner auch als Topfavorit für den "Niki" als Österreichs Trainer des Jahres. Wenn die Trophäe am Mittwoch in der Wiener Stadthalle vergeben wird, wird Glasner dabei sein.

Am Sonntag ging's für Glasner und Crystal Palace im Schlager gegen Everton darum, ungeschlagen zu bleiben - als einziges Premier-League-Team 2025/26. Hinter den Kulissen wird der 51-jährige Oberösterreicher als möglicher Nachfolger für den angezählten Manchester-United-Trainer Ruben Amorim gehandelt.

Favorit für "Niki" als Trainer des Jahres

Abseits des Premier-League-Trubels wird Glasner am Mittwoch bei der Lotterien-Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle im Fokus stehen.

Obwohl Skispringer-Chef Andreas Widhölzl in der vergangenen Saison denkwürdige Erfolge einfahren konnte, gilt Glasner als Top-Favorit der Kategorie "Trainer des Jahres". Tie Santana Bento Crespo, der es als Volleyball-Headcoach ebenfalls in die Top 3 geschafft hat, ist hingegen krasser Außenseiter. Im Vorjahr war übrigens Kletter-Guru Kilian Fischhuber zur "Trainerpersönlichkeit des Jahres" gekürt worden.

Dass Glasner überhaupt nach Wien kommen kann, haben wir der Länderspielpause zu verdanken. Wer weiß, vielleicht geht sich auch noch 24 Stunden später ein Besuch beim WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino aus.

