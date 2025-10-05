Ex-City-Star sorgt für erste Glasner-Niederlage in dieser Saison

Everton hat es geschafft und den Kristallpalast von Oliver Glasner erstmals nach 19 Pflichtspielen ohne Niederlage zum Einsturz gebracht.
In der siebenten Runde der englischen Fußball-Premier-League am Sonntag gewann Everton zuhause dank später Tore von Iliman Ndiaye (76./Elfmeter) und Jack Grealish (93.) mit 2:1 und kam Glasners Tabellenfünften bis auf einen Punkt nahe.
- "Trainer des Jahres" - Glasner rockt die Wiener Stadthalle
- Glasner-Zauber! Palace seit 19 Spielen ungeschlagen – jetzt gegen Everton
- Heiße Aktie! Glasner ist Europas Millionen-Mann
Palace war durch Daniel Munoz (37.) lange auf Kurs Richtung Sieg gelegen, der Platz zwei gebracht hätte.