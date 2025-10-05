Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Trotz 1:0-Führung

Ex-City-Star sorgt für erste Glasner-Niederlage in dieser Saison

05.10.25, 17:11
Teilen

Everton hat es geschafft und den Kristallpalast von Oliver Glasner erstmals nach 19 Pflichtspielen ohne Niederlage zum Einsturz gebracht. 

In der siebenten Runde der englischen Fußball-Premier-League am Sonntag gewann Everton zuhause dank später Tore von Iliman Ndiaye (76./Elfmeter) und Jack Grealish (93.) mit 2:1 und kam Glasners Tabellenfünften bis auf einen Punkt nahe.

Palace war durch Daniel Munoz (37.) lange auf Kurs Richtung Sieg gelegen, der Platz zwei gebracht hätte.

