Glasner-Zauber! Palace seit 19 Spielen ungeschlagen – jetzt gegen Everton

Oliver Glasner führt Crystal Palace von Rekord zu Rekord. Die Londoner sind seit 19 Spielen ungeschlagen - Vereinsrekord. Am Sonntag geht's zu Everton, während Manchester United den Österreicher auf der Wunschliste hat.

Crystal Palace will seine Erfolgsserie am Sonntag (16.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) bei Everton fortsetzen. Unter Oliver Glasner bleiben die Londoner das Team der Stunde - mit einem 2:0-Sieg gegen Dynamo Kiew gelang der perfekte Start in die Conference League. "Ich denke nicht an diese Serie. Für uns zählt nur das nächste Spiel", sagte der Oberösterreicher.

Palace mit historischem Vereinsrekord

Mit dem Sieg gegen Kiew ist Glasner mit seinem Team seit 19 Spielen ungeschlagen - das ist neuer Vereinsrekord. Bereits vier Tage nach dem Coup gegen Liverpool war es der siebente Pflichtspielsieg der Saison bei vier Remis. In der Premier League liegt Palace auf Rang drei. "Die Spieler sind so hungrig auf Erfolg", hob der Coach den Spirit seiner Mannschaft hervor.

Glasner begehrt wie nie

Wie Sky berichtet, will Crystal Palace die Länderspielpause nutzen, um mit Glasner über eine Vertragsverlängerung zu sprechen. Gleichzeitig steht der 50-Jährige bei Manchester United auf der Wunschliste - als möglicher Nachfolger von Rúben Amorim. Nach dem Community-Shield-Titel und dem starken Start in Europa zählt Glasner zu den begehrtesten Trainern Europas. "Ich verbringe gerade so viel Zeit mit der Mannschaft - meine Frau ist fast schon eifersüchtig", scherzte der Erfolgstrainer.