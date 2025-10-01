Amorim-Rücktritt: Manchester United plant Trainer-Überraschung

Die Zeit von Coach Ruben Amorim bei Manchester United neigt sich dem Ende zu. Nach der anhaltenden Krise in der Premier League dürfte der Portugiese schon bald das Handtuch werfen. Die möglichen Nachfolger sind auf einer Hand abzählbar.

Nach 6 Spieltagen torkelt Rekordmeister Manchester United im Tabellenkeller der Premier League, wie ein angeschlagener Boxer. Die Kritik an Erfolglos-Trainer Ruben Amorim wird immer lauter. Jetzt könnte im Theatre of Dreams bald ein ganz frischer Wind wehen.

Obwohl die Klub-Verantwortlichen rund um Milliardär Jim Ratcliffe dem Portugiesen den Rücken stärken und ihm das Vertrauen bis zum Saisonende ausgesprochen haben, könnte es nun ganz schnell gehen. Berichten zufolge überlegt Amorim selbst, seinen Rücktritt einzureichen, um den Bossen zuvorzukommen.

Zuletzt meldete talkSPORT, dass es eine Shortliste mit drei Personen gibt, die für die Nachfolge im Gespräch sind. Einer davon soll der Österreicher Oliver Glasner sein. Der hat sich zuletzt allerdings offen zu seinem aktuellen Arbeitgeber Crystal Palace bekannt.

Nicht nur Glasner ein Thema

Obwohl auf der Insel gemunkelt wird, dass Glasner im Falle eines Anrufes aus Manchester nicht zögern würde, ist nun ein ganz neuer Name im Gespräch. Bekannt waren auch die Namen von Ex-England-Teamchef Gareth Southgate und Bournemouth-Coach Andoni Iraola. Doch nun dürfte ein ehemaliger Weltmeister auch zum Kandidaten-Quartett gehören.

Wie die Corriere dello Sport berichtet, soll Cesc Fabregas ebenfalls ein Thema werden. Als Spieler verbrachte er 13 Jahre in der Premier League (Arsenal & Chelsea). Er kennt sich in England aus und weiß, worauf es ankommt. Nach Xabi Alonso soll er der nächste spanische Taktik-Fuchs am Trainer-Himmel sein.

Mit Fußball-Zwerg Como hat sich der mittlerweile 38-Jährige bei seiner ersten Trainerstation in der höchsten italienischen Liga voll und ganz etabliert. Kein Wunder, dass nun auch größere Vereine ihr Interesse bekunden. Jetzt will ihn der englische Rekordmeister zurück auf die Insel holen, sollte man plötzlich ohne Trainer dastehen.