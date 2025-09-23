Bayern-Schock: Harry Kane (32) vor Abschied?

Der Superstar kann den FC Bayern schon um 65 Millionen Euro verlassen

Für den FC Bayern und besonders für Harry Kane läuft es bisher in dieser Saison hervorragend. Der Engländer knackt einen Rekord nach dem anderen und erzielte bisher für den deutschen Rekordmeister in 103 Spielen unfassbare 98 Tore. Dennoch gibt es immer wieder Berichte über einen vorzeitigen Wechsel.

Wie die BILD berichtet, besitzt der Torjäger nämlich eine Ausstiegsklausel. Demnach darf der 32-Jährige den FC Bayern bereits nach dieser Saison um 65 Millionen Euro verlassen, falls er den Wechsel bereits im Winter ankündigt.

Rückkehr auf die Insel

Ein Wechsel ist aus heutiger Sicht zwar unwahrscheinlich, aber möglich. Kane soll es nach wie vor reizen, den Tor-Rekord in der Premier League zu knacken und nach England zurückzukehren. Um den Shearer-Rekord zu knacken, braucht Kane nur noch 47 Tore – sollte er nach der WM 2026 auf die Insel zurückkehren, hätte er dafür noch beste Chancen. An Interessenten aus der Premier League mangelt es jedenfalls nicht. Zuletzt wurde Kane vor allem mit Manchester United in Verbindung gebracht.