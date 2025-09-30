Manchester United: Entscheidung um Oliver Glasner (51) gefallen

Das Tauziehen um unseren Erfolgstrainer dürfte entschieden sein.

Oliver Glasner, Erfolgscoach von Crystal Palace, soll sich endgültig entschieden haben, ob er den vakanten Trainerposten bei Manchester United übernehmen würde.

Rang 14 in Tabelle

Nach der jüngsten 1:3-Pleite gegen Brentford wächst der Druck auf United-Coach Ruben Amorim. Mit nur sieben Punkten aus sechs Spielen steckt der englische Rekordmeister auf Rang 14 in der Premier League fest. Vor allem Amorims Festhalten am 3-4-3-System wird zunehmend hinterfragt.

Ungeschlagene Eagles

Laut BBC will die Klubführung Amorim zwar bis Saisonende halten – doch anhaltend schwache Ergebnisse könnten eine schnelle Trennung erzwingen. Glasner, seit Januar 2024 bei Palace im Amt, wird seit Monaten als Kandidat gehandelt. Unter ihm gewannen die „Eagles“ den FA Cup und den Community Shield – und sind aktuell das einzige ungeschlagene Team der Liga.

"Ohne zu zögern"

Gegenüber Kicker blieb Glasner zuletzt gelassen: „Ich kenne die Gerüchte, aber mehr ist das nicht. Ich konzentriere mich auf die Arbeit mit meinen Spielern und genieße es.“ Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Doch laut talkSPORT-Insider Ben Jacobs gilt: Wenn United anruft, würde Glasner „ohne Zögern zusagen“. Damit ist klar: Sollte United Amorim fallen lassen, steht Glasner Gewehr bei Fuß – und das mitten in seiner bislang wohl erfolgreichsten Phase in England.