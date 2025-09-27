Glasner-Team besiegt Liverpool mit Last-Minute-Treffer

Oliver Glasner sorgt im englischen Fußball weiter für Furore.

Crystal Palace entschied am Samstag den Heimschlager gegen Titelverteidiger Liverpool mit 2:1 für sich, fügte dem zuvor makellosen Leader nach fünf Siegen die erste Niederlage zu und stieg mit einem Rückstand von drei Punkten zum ersten Verfolger auf. Für die als einziges Team noch ungeschlagene Glasner-Truppe war es der dritte Sieg, der sich aufgrund des späten Tors von Edward Nketiah (97.) noch besser anfühlte.

Dritter ist Bournemouth nach einem 2:2 bei Leeds United. Über den Vorstoß auf Platz vier durfte sich Manchester City freuen, Burnley stand beim 1:5 bei den "Citizens" nach der Pause auf verlorenem Posten. Einen Rückschlag setzte es für Chelsea, das nach langer Unterzahl zu Hause gegen Brighton & Hove Albion 1:3 verlor. Mit diesem Ergebnis unterlag auch Manchester United bei Brentford.

Nketiah stach als "Joker"

Für Crystal Palace schien lange Zeit ein früher Treffer von Ismaila Sarr (9.) für einen Erfolg zu reichen. Der erst in der 74. Minute eingewechselte Federico Chiesa glich für die "Reds" aber in der 87. Minute aus, es war der siebente Treffer von Liverpool ab der 83. Minute in dieser Saison.

Umso bemerkenswerter war die Reaktion der Heimischen, die sich quasi mit der letzten Aktion im Spiel noch für einen starken Auftritt belohnten. Mit Nketiah war auch hier ein "Joker" in Folge eines weiten Einwurfes und einer Kopfballverlängerung erfolgreich.

Der sonst immer sehr ruhige Glasner jubelte in der Folge sehr emotional. Wie auch schon im Community Shield am 10. August - damals im Elfmeterschießen - konnte er mit seinem Team als Außenseiter Liverpool in die Knie zwingen.

City glänzt und Chelsea enttäuscht

Im ManCity-Dress glänzte einmal mehr Erling Haaland, der Stürmerstar hält nach seinem Doppelpack nach sechs Ligaspielen bei acht Toren. ManUnited konnte hingegen die sportlichen Probleme nicht überwinden und kassierte die dritte Niederlage. Aus drei Auswärtspartien steht für den Rekordmeister erst ein Punkt zu Buche. Der Anschlusstreffer von Benjamin Sesko (26.) war zu wenig, um nach einem frühen Doppelpack von Igor Thiago (8., 20.) noch Punkte aus London mitzunehmen. Kapitän Bruno Fernandes vergab einen Elfmeter (76.), auf der Gegenseite sorgte Mathias Jensen für die Entscheidung (95.).