Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
palace
© Getty Images

Wilde Schlussphase

Glasner-Team besiegt Liverpool mit Last-Minute-Treffer

27.09.25, 18:30
Teilen

Oliver Glasner sorgt im englischen Fußball weiter für Furore. 

Crystal Palace entschied am Samstag den Heimschlager gegen Titelverteidiger Liverpool mit 2:1 für sich, fügte dem zuvor makellosen Leader nach fünf Siegen die erste Niederlage zu und stieg mit einem Rückstand von drei Punkten zum ersten Verfolger auf. Für die als einziges Team noch ungeschlagene Glasner-Truppe war es der dritte Sieg, der sich aufgrund des späten Tors von Edward Nketiah (97.) noch besser anfühlte.

Dritter ist Bournemouth nach einem 2:2 bei Leeds United. Über den Vorstoß auf Platz vier durfte sich Manchester City freuen, Burnley stand beim 1:5 bei den "Citizens" nach der Pause auf verlorenem Posten. Einen Rückschlag setzte es für Chelsea, das nach langer Unterzahl zu Hause gegen Brighton & Hove Albion 1:3 verlor. Mit diesem Ergebnis unterlag auch Manchester United bei Brentford.

Nketiah stach als "Joker"

Für Crystal Palace schien lange Zeit ein früher Treffer von Ismaila Sarr (9.) für einen Erfolg zu reichen. Der erst in der 74. Minute eingewechselte Federico Chiesa glich für die "Reds" aber in der 87. Minute aus, es war der siebente Treffer von Liverpool ab der 83. Minute in dieser Saison.

Umso bemerkenswerter war die Reaktion der Heimischen, die sich quasi mit der letzten Aktion im Spiel noch für einen starken Auftritt belohnten. Mit Nketiah war auch hier ein "Joker" in Folge eines weiten Einwurfes und einer Kopfballverlängerung erfolgreich.

Der sonst immer sehr ruhige Glasner jubelte in der Folge sehr emotional. Wie auch schon im Community Shield am 10. August - damals im Elfmeterschießen - konnte er mit seinem Team als Außenseiter Liverpool in die Knie zwingen.

City glänzt und Chelsea enttäuscht

Im ManCity-Dress glänzte einmal mehr Erling Haaland, der Stürmerstar hält nach seinem Doppelpack nach sechs Ligaspielen bei acht Toren. ManUnited konnte hingegen die sportlichen Probleme nicht überwinden und kassierte die dritte Niederlage. Aus drei Auswärtspartien steht für den Rekordmeister erst ein Punkt zu Buche. Der Anschlusstreffer von Benjamin Sesko (26.) war zu wenig, um nach einem frühen Doppelpack von Igor Thiago (8., 20.) noch Punkte aus London mitzunehmen. Kapitän Bruno Fernandes vergab einen Elfmeter (76.), auf der Gegenseite sorgte Mathias Jensen für die Entscheidung (95.).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden