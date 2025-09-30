Glasner-Konkurrent: Er will Manchester United retten

Kehrt der ehemalige Barcelona-Coach Xavi Hernández bei Manchester United auf die Trainerbank zurück? Das berichtet der Transfer-Guru Fabrizio Romano.

Aus dem ehemaligen Giganten ist ein riesiger Chaos-Klub geworden. Manchester United hat unter Noch-Trainer Ruben Amorim kein einziges Mal zwei Premier-League-Spiele in Folge gewonnen. Er ist seit fast einem Jahr dort Trainer.

Am vergangenen Spieltag gab es für ManUnited eine Niederlage gegen Brentford. Die Zukunft von Amorim schaut düster aus. Bei den "Red Devils" bereitet man schon den Nachfolger vor.

Mehrere Kandidaten

Auf der Kandidatenliste tauchen Ex-England-Coach Gareth Southgate, Ex-West-Ham-Coach Graham Potter, Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner und Ex-Barca-Trainer Xavi Hernández auf. Laut Fabrizio Romano bereitet sich der Spanier sehr akribisch auf diesen Posten.

© Getty

Der Transfer-Guru berichtet, dass Xavi sich sehr genau mit der Premier League befasst. Er wartet auf den richtigen Moment. Laut Fabrizio würde Xavi die Chance, Manchester United zu übernehmen, "sofort" ergreifen.

Sagte Saudi-Arabien ab

Bisher wollte der Saudi-Klub Al Ittihad nach dem Rauswurf von Laurent Blanc den Spanier holen. Die spanische Zeitung "Marca" meldet, dass Xavi kein Interesse an einem Wechsel in die Wüste hätte. Er sucht nach einem langfristigen Projekt in Europa.